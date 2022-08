News Cinema

The Hanging Sun - Sole di mezzanotte: Alessandro Borghi nel trailer del film di chiusura del Festival di Venezia 2022

The Hanging Sun - Sole di mezzanotte, basato sul romanzo di Jo Nesbø, chiuderà, Fuori Concorso, il Festival di Venezia 2022. Il film diretto da Francesco Carrozzini, sarà al cinema il 12, 13 e 14 settembre e prossimamente disponibile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW