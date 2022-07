The Gray Man, ovvero azione, spionaggio e una generosa dose di umorismo: incontro con i fratelli Russo

News Cinema

Hanno diretto dei film Marvel che li hanno resi fra i registi di maggior successo al botteghino, sono instancabili e sempre pronti a nuovi progetti. Abbiamo incontrato Anthony e Joe Russo, pronti a una nuova serie dopo Avenger, The Gray Man, in arrivo dal 22 luglio su Netflix.

Quanti sono i fratelli Russo? La risposta sembrerebbe una dozzina, mentre l’implacabile realtà pende più per l’ipotesi scontata: due. Sono Joe e Anthony Russo, ma sono i primi a scherzare sulla loro frenetica energia. Sono instancabili. Dopo aver iniziato come autori indie, con il curioso remake de I soliti ignoti, Welcome to Collinwood, insieme a George Clooney, hanno proseguito con tante serie, progetti televisivi, ma sono ormai soprattutto noti come i registi Marvel di due Captain America e due Avenger, che li hanno consacrati nell’esclusivissimo club dei 2 miliardi, come i dollari incassati con un singolo film. Un club in cui a fargli compagnia ci sono solo J.J. Abrams e ovviamente James Cameron in persona.

È in arrivo il loro nuovo film, spionaggio ma soprattutto action: The Gray Man: dal 22 luglio in streaming, prima in qualche sporadica sala dello stivale, Il più costoso Netflix Original di sempre. Almeno così dicono da quelle parti. È il primo di una possibile serie ispirata ai romanzi di Mark Greaney (che in Italia Newton & Compton ha appena iniziato a pubblicare), già collaboratore di Tom Clancy per i suoi ultimi libri, prima di proseguire in prima persona la serie spy con Jack Ryan protagonista.

Il Gray Man è l'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), detto anche Sierra Six. Prelevato da un penitenziario federale e assoldato dall'ex supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), era un tempo un sicario a pagamento esperto e approvato dall'agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Sierra diventa l'obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex collega della CIA, ora mercenario di lusso per le azioni più spietate, che farà l'impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte.

Lo Shane Black di The Nice Guys, ma anche Die Hard, Arma letale. Sono i riferimenti citati dai Russo Bros nel corso di un’incontro via zoom in cui ci hanno raccontato il loro action. “Per molti versi è un film d’azione del passato che mescola un umorismo bizzarro all’azione, legato ai nostri gusti, a quello che ci piace vedere e ci divertiva crescendo da appassionati di cinema. Volevamo permettere a nuove generazioni di vivere la stessa esperienza. Per come lavoriamo noi la sceneggiatura è esattamente quello che vogliamo girare, ma poi lo condividiamo con gli attori, in questo caso soprattutto Ryan Gosling e Chris Evans, per ascoltare la loro opinione sui personaggi e usare il tutto per renderli più interessanti e divertenti. Vogliamo che gli attori si sentano coinvolti in pieno. Loro, poi, pensano come filmmaker, al di là dei loro ruoli. Questo ha aiutato molto”.

Come ogni buon kolossal di spionaggio, anche The Gray Man presenta molte location diverse, à la Bond. Un viaggio da Los Angeles alla Francia, da Praga alla Thailandia, passando per l'Austria, Azerbaigian e il Kazakistan. “Il film evoca registi con cui siamo cresciuti come Frankenheimer, Donner o McTiernan”, hanno aggiunto i Russo. “È stato eccitante come per un bambino in un negozio di caramelle poter girare il mondo con un thriller di spionaggio. Sierra Six (Gosling) rappresenta un personaggio molto moderno, più giovane di Bond e in lotta contro il patriarcato malato, in pieno ancorato ai nostri tempi. Quindi, evochiamo atmosfere vintage, ma anche in maniera molto moderna”.

Parlando del lavoro con gli attori, hanno ricordato come “una delle cose più piacevoli per noi del lavoro nei film Marvel è stato poter lavorare nel corso di vari anni con gli stessi interpreti, con una collaborazione creativa profonda che ci ha permesso di cesellare i personaggi, ci intendiamo a perfezione ormai. È come con i musicisti, dopo molto lavoro insieme sai già come amalgamare i rispettivi strumenti istintivamente. A questo punto ci siamo chiesti cosa potessimo fare di diverso, e allora è stato davvero stimolante anche allontanarci dai film Marvel e provare nuove esperienze con nuovi attori. Non è stato altro che pienamente positivo”.

Non mancano certo le scene d’azione nel film. Anzi, parliamo sono una sequela con appena qualche pausa per respirare. Come hanno equilibrato il lato spettacolare, gli effetti speciali, con il tentativo di renderle umane, permettendo allo spettatore di percepirle come reali? “Procediamo così: se possiamo girarla in sicurezza, allora giriamo la scena mettendola in scena in maniera pratica, reale. Se è impossibile, usiamo la CGI. Per esempio, non ci piace usare pistole reali sul set, allora aggiungiamo in post produzione la maggior parte degli scoppi e delle esplosioni dei proiettili. Ovviamente non possiamo usare gli attori in un aereo che si schianta, quindi usiamo gli effetti speciali. Ci piace eseguire tutto in maniera pratica, con rispetto per una vera arte che è il darsi calci e pugni in sequenze di lotta in un film del genere. Poi abbiamo avuto la fortuna di lavorare con attori come Ryan Gosling e Ana de Armas, che si sono allenati per mesi prima di girare il film. Vederli esibire a un livello così alto è stata per noi una grande soddisfazione. La maggior parte delle scene di lotta le hanno fatte loro”.