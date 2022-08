The Good House: Sigourney Weaver e Kevin Kline fanno coppia nel trailer della commedia

News Cinema

È un graditissimo ritorno, quello di due delle maggiori star del cinema degli anni Ottanta e Novanta, Sigourney Weaver e Kevin Kline, nel film The Good House, di cui è appena uscito il trailer.

Per chi è cresciuto coi loro film, è un'emozione vedere insieme due grandi e carismatici attori come Sigourney Weaver e Kevin Kline nel trailer di The Good House, una storia sentimentale e a tratti comica, tratta dal romanzo omonimo di Ann Leary del 2013. Tra i due infatti si intuisce la perfetta sintonia che nasce solo dal talento e dall'esperienza. The Good House uscirà in America il 30 settembre e non sappiamo ancora se e quando arriverà nei cinema italiani, ma dati i nomi coinvolti siamo quasi sicuri che lo farà.

The Good House: la trama

In The Good House Sigourney Weaver è Hildy Good, ironica e pungente agente immobiliare del New England, le cui radici risalgono ai famigerati processi alle streghe di Salem, una discendenza che può o meno costituire un cattivo presagio per il futuro della vita sempre più complicata di Hildy, che beve abbastanza per evitare le conseguenze peggiori e ama dividere la sua vita in categorie, pulita e ordinata come la cittadina dall'aspetto idilliaco in cui vive. Ma quando si riaccende una vecchia storia d'amore col suo fidanzato dei tempi della scuola, Frank Gretchell (Kevin Kline), il delicato equilibrio della sua vita comincia a disfarsi e Hildy deve imparare a fare i conti con la persona che ha cercato per tutta la vita di evitare: se stessa.

Con Weaver and Kline ci sono anche Morena Baccarin e Rob Delaney, mentre la regia è di Maya Forbes e Wally Wolodarsky. A giudicare dal trailer, è sicuramente un film da non perdere.