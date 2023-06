The Flash primo al boxoffice italiano del weekend, negli Usa fatica

News Cinema

The Flash con Ezra Miller e Michael Keaton al suo debutto è primo al botteghino italiano del fine settimana, ma il film è partito con difficoltà negli States. Al nostro secondo posto c'è Spider-Man Across the Spider-Verse.

Al suo esordio The Flash con Ezra Miller e Michael Keaton, di nuovo nei panni di Batman dopo trent'anni, ha totalizzato 1.227.200 euro al boxoffice italiano del weekend, conquistando facilmente la vetta (fonte Cinetel). La conquista del primo posto tuttavia non nasconde le difficoltà del cinecomic: il nuovo DC Universe dei DC Studios è ancora in gestazione, e questo lungometraggio appartiene alla passata gestione. Si deve forse anche a questo la partenza da soli 55 milioni di dollari negli Usa (fonte Boxoffice Pro), poco più alta di quella di Shazam! - Furia degli dei, un flop conclamato. Tenendo presente il budget di oltre 200 milioni, il debutto internazionale di The Flash con 139.000.000 non fa ben sperare per un recupero dei costi (anche se - va sottolineato - il pubblico sembra apprezzare abbastanza il lavoro del regista Andy Muschietti).

Slitta dal primo al secondo posto Spider-Man Across the Spider-Verse: l'opera animata della Sony Pictures Animation invece procede col vento in poppa. Il totale italiano in questo momento ammonta a 5.232.600 (più del doppio di quanto registrò il precedente Spider-Man Un nuovo universo), con 647.000 euro nel fine settimana. Nel mondo il cartoon su Miles Morales e i mille Spidey incontrati nel Multiverso veleggia sui 479.200.000 dollari (per 100 di budget: ottimo), e ha quindi già superato il primo capitolo, che si fermò a 375.400.000.

Stabile in terza posizione il remake Disney di La sirenetta, che ha tuttora difficoltà a giustificare il suo budget sui 250 milioni di dollari, però si sta avvicinando al pari con 467 milioni portati a casa nel mondo. Da noi nel weekend ha galleggiato con 565.300, confluiti nei complessivi italiani 11.238.500, cifra che lo rende il nostro quarto miglior incasso dell'anno solare.