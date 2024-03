The Flash, il velocista scarlatto di Ezra Miller in prima TV su Sky Cinema Uno

News Cinema

Ezra Miller approda questa sera su Sky Cinema Uno, introducendo una nuova avventura di Barry Allen in The Flash con il supporto di Batman e Supergirl.

A poco meno di un anno dal debutto sul grande schermo, The Flash approda in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW questa sera, lunedì 18 marzo 2024. Diretto da Andy Muschietti, il film DC ha riportato Ezra Miller sul grande schermo ma questa volta come protagonista indiscusso della scena e alle prese con pericolosi viaggi nel tempo. Barry Allen è un Velocista che decide di giocare con il suo potere per cambiare il corso degli eventi, tornando indietro nel tempo nella speranza di poter salvare sua madre dalla morte. Così facendo, però, Barry finisce in una realtà parallela dove sua madre non è effettivamente morta e dove esiste una sua variante più giovane che non ha acquisito ancora i poteri di The Flash.



The Flash, il film con Ezra Miller su Sky Cinema Uno

Per Ezra Miller si tratta del primo film stand alone per il suo The Flash, personaggio già inserito in precedenti film corali come Justice League e anche approfondito sul piccolo schermo con Grant Gustin. La trama del film diretto da Andy Muschietti racconta di una nuova avventura di Barry che potrebbe avere conseguenze disastrose sul Multiverso. Decide, infatti, di utilizzare i suoi poteri per tornare indietro nel tempo e riscrivere la sua storia, salvando sua madre. Ma non bisogna scherzare con il passato perché alternando anche un minimo passaggio il futuro potrebbe cambiare drasticamente. Barry finisce intrappolato in una realtà parallela dove non ha poteri e il generale Zod è ancora vivo e ossessionato da Superman. Peccato che in quella realtà Superman non esista: al suo posto vi è Kara Zor-El, nota come Supergirl. A causa di Barry, quella realtà sembra essere sprovvista di supereroi. Alla ricerca di Batman, scoverà una sua variante, quella interpretata da Michael Keaton, e dovrà convincerlo ad aiutarlo a tutti i costi, per salvare Supergirl e quel mondo che sembra essere destinato all’oscurità.

Nonostante l’accoglienza tiepida di The Flash al botteghino, il pubblico ha sperato nel coinvolgimento dei suoi personaggi anche nel nuovo universo DC in fase di costruzione, soprattutto per la Supergirl di Sasha Calle. Ma, considerati i recenti annunci di James Gunn, è probabile che l’attrice non apparirà più nel ruolo: Milly Alcock è stata scelta come nuova protagonista di Supergirl: Woman of Tomorrow. Per quanto riguarda The Flash, al momento il suo destino è un’incognita. Il cast del film include anche Ben Affleck, Michael Shannon, Ron Livingston, Kiersey Clemons e Maribel Verdú .