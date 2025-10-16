TGCom24
The Flash
Anno: 2023
3,8
The Flash
Andy Muschietti
Andy Muschietti
The Flash, il regista Andy Muschietti non si pente: "Ne andiamo fieri, la gente ne ha parlato male senza averlo visto"

Domenico Misciagna

Impegnato a promuovere la serie IT: Welcome to Derry, il regista Andy Muschietti è tornato sul fiasco di The Flash: cerca di metterselo alle spalle, ma il film gli piace ancora e attacca chi ne ha parlato male a prescindere, per moda, senza avergli dato una possibilità.

The Flash, il regista Andy Muschietti non si pente: "Ne andiamo fieri, la gente ne ha parlato male senza averlo visto"

Dal 27 ottobre sarà su Sky e NOW la serie IT: Welcome to Derry, così il regista Andy Muschietti è in giro per la sua promozione: non è però riuscito a sfuggire a una domanda di Playlist sul micidiale flop del suo The Flash di due anni fa, piagato da opinioni negative in rete, incassi molto bassi e polemiche su Ezra Miller, al centro di diversi problemi con la legge. A malincuore Muschietti, che mantiene un ottimo rapporto con i DC Studios, tra poco foriero di nuovo cinecomic, ha spiegato come si senta di fronte a The Flash. Bene, a dispetto di tutto. Leggi anche The Flash, il regista sa perché il film ha floppato al botteghino

The Flash è stato un flop, ma Andy Muschietti non rimpiange proprio nulla

Costo vociferato sui 200 milioni di dollari (secondo Deadline a CBS News), boxoffice mondiale syui 270: The Flash con Ezra Miller e Michael Keaton, che tornava Batman per l'occasione, è stato un vero disastro per la Warner Bros e quel che rimaneva del DC Extended Universe. Andy Muschietti dopo gli IT affrontò questo cinecomic e ora si è preso un'altra pausa horror kinghiana con IT: Welcome to Derry, prima di dirigere per i nuovi DC Studios il progetto di The Brave and The Bold con Batman e Robin. Insomma, James Gunn e Peter Safran si fidano di lui, forse anche perché è uno che non rimpiange nulla. Costretto da una domanda a commentare il fiasco, dice:

Siamo passati oltre, abbiamo accettato l'idea che a volte hai il vento contrario, anche se hai lavorato un sacco di tempo su un progetto. Ne siamo molto fieri. Penso che sia un buon film. Tante persone non l'hanno visto. Ma sapete come funziona oggigiorno: la gente non vede le cose ma le smerda, adora saltare sul carro. Non lo sanno davvero. Sono arrabbiati per ragioni che non hanno nulla a che vedere con i film. È chiaro che abbiamo avuto un problema serio promozionale con Ezra, non lo metto in dubbio. Ma noi il film lo adoriamo, lo raccomandiamo. Forse sembra inutile dirlo ora, ma abbiamo anche ricevuto un sacco di sostegno dallo studio, avrebbero potuto anche scaricarci, per tutti i problemi che stavamo avendo con la pubblicità. Però ci hanno puntato tutto, così ci abbiamo puntato tutto anche noi. E ripeto, il film ci piace. Ci abbiamo messo sangue, sudore e lacrime fino alla fine. L'ho riguardato tipo una settimana fa e continua a piacermi tantissimo.
