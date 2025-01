The Flash, il regista sa perché il film ha floppato al botteghino

News Cinema

Andy Muschietti, regista di The Flash con Ezra Miller, ha spiegato in un podcast perché a suo parere il film è stato un flop disastroso al boxoffice mondiale. "Non ha coperto i quattro quadranti". Cosa intende dire?

Budget intorno ai 200 milioni di dollari secondo Deadline, incasso mondiale di 271.430.000 dollari secondo le fonti ufficiali di Boxofficemojo: una batosta colossale per The Flash, che nel 2023 ha collocato il film con Ezra Miller tra i più grandi flop del genere cinecomic, legittimando i dubbi sul genere intero e in particolare su un DC Extended Universe già in fase di riavvio. Ospite del podcast La Baulera del Coso, il regista Andy Muschietti ha spiegato quale sia stato secondo lui il problema più pesante nel decretare il tonfo. Leggi anche The Flash, James Gunn si sbilancia sul futuro del supereroe nel DCU

Andy Muschietti sul flop di The Flash: "Non ha coperto i quattro quadranti"

Cosa intendono gli analisti del settore e le major cinematografiche quando parlano di spettatori e spettatrici in termini di "quadranti"? Si tratta di dividere il pubblico in quattro fasce: uomini maggiori di 25 anni, uomini minori di 25 anni, donne maggiori di 25, donne minori di 25. Capita anche che si pensi un lungometraggio a livello commerciale proprio per uno di questi quadranti, calibrando però il budget di conseguenza. Ora, Andy Muschietti, guardandosi indietro e riflettendo sul flop di The Flash, fa notare una semplice e durissima verità, quando si parla di blockbuster con quei costi...

In alcune conversazioni private ho scoperto che a un sacco di gente proprio non importa nulla di Flash come personaggio, in particolare ai due quadranti femminili. È stato un vento contrario contro il film. [...] Uno dei motivi per cui The Flash ha fallito, è che non era un film attraente per tutti e quattro i quadranti. Non è riuscito a esserlo. Quando spende 200 milioni di dollari per fare un film, la Warner Bros. vuole portare al cinema pure tua nonna.