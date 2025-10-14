The Family Plan 2: il trailer della commedia d'azione in arrivo su Apple TV

News Cinema

Mark Wahlberg e Michelle Monaghan tornano nei panni dei coniugi Morgan in questo film che sarà disponibile dal 21 novembre in streaming sulla piattaforma della Mela. Ecco trailer e trama di The Family Plan 2.

Due anni fa, in streaming su Apple TV+ (che ora si chiama solo Apple TV) debuttava una divertente commedia d'azione intitolata The Family Plan. La storia era quella dei Morgan, una normale famiglia americana la cui vita veniva improvvisamente movimentata, a dir poco, quando il passato del padre, che tutti credevano un tranquillo venditore di automobili e che in una vita precedente era stato un killer d'élite al servizio di una misteriosa organizzazione para-governativa, veniva improvvisamente a bussare alla sua porta.

Ora i Morgan stanno per tornare: dal 21 novembre infatti in streaming sulla piattaforma della Mela arriverà un sequel intitolato The Family Plan 2, che vede confermati Mark Wahlberg e Michelle Monaghan nei ruoli di Dan e Jessica Morgan, e Zoe Colletti e Van Crosby in quelli dei loro figli, Nina e Kyle. Dietro la macchina da presa torna anche il regista Simon Cellan Jones, e la sceneggiatura porta nuovamente la firma di David Coggeshall.

Qui di seguito, la trama e il trailer di The Family Plan 2.

In “The Family Plan 2” è tempo di vacanze per la famiglia Morgan! Dan (Mark Wahlberg) ha organizzato un viaggio perfetto per sua moglie Jessica (Michelle Monaghan) e i loro figli all'estero, finché una misteriosa figura riemersa improvvisamente dal suo passato (Kit Harington) non si presenta con una questione in sospeso. Ne segue una caccia internazionale al gatto e al topo, mentre Dan e la sua famiglia litigano, discutono e si uniscono sempre di più attraverso una serie di rapine in banca, buffi scherzi natalizi e rocamboleschi inseguimenti in auto tra i paesaggi europei.