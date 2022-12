The Fabelmans: Steven Spielberg introduce un nuovo emozionante trailer del suo film

News Cinema

"My Life" (la mia vita) è il titolo di un nuovo bellissimo trailer, dell'altrettanto bellissimo The Fabelmans, il nuovo film di Steven Spielberg, da ieri nei cinema italiani. A introdurlo è lo stesso regista.

Vi mostriamo oggi, con grande piacere il nuovo, emozionante trailer italiano di The Fabelmans, intitolato "My Life" (la mia vita) con l'introduzione di Steven Spielberg.



The Fabelmans: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film "My Life" - HD

Il film, da ieri 22 dicembre nei nostri cinema, è stato designato "Film della critica" dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani con la seguente motivazione :"Steven Spielberg mette in scena il suo alter ego Sam Fabelman in questo romanzo di formazione che è confessione e, naturalmente, lettera d’amore rivolta al cinema. Perché il cinema è una passione che nasce nell'infanzia e si sostanzia per sempre della meraviglia, del timore e dello stupore primigeni provati di fronte al "più grande spettacolo del mondo". La cinepresa del regista americano riflette sull’esistenza, sulla famiglia, sugli amori che finiscono impercettibilmente ed è lo strumento che cattura il dettaglio segreto e doloroso della verità".

In The Fabelmans Steven Spielberg mette in scena per la prima volta la sua vita in un racconto di formazione appassionante e universale, che diverte e commuove.

Prodotto da Amblin Entertainment, The Fabelmans è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema ed è nelle sale con 01 Distribution.

