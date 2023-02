The Exorcist: è Lidya Jewett l'attrice protagonista del sequel

News Cinema

Sembra proprio che David Gordon Green abbia trovato l'attrice che interpreterà la protagonista nonché ragazza posseduta nella trilogia sequel de L'Esorcista al momento intitolata The Exorcist. Si tratta di Lidya Jewett.

Ci sono grandi novità sulla trilogia sequel de L'Esorcista, diretta da David Gordon Green e prodotta anche dalla Blumhouse di Jason Bloom. È stata infatti trovata l'attrice che, con buona probabilità, andrà a interpretare la giovane protagonista della vicenda. Il suo nome è Lidya Jewett e non è un'esordiente. Nonostante la pausa di arresto nel mese di dicembre, dovuta alle condizioni di salute di Leslie Odom Jr., il progetto, intitolato semplicemente The Exorcist, è ripartito alla grande, come dimostra la notizia che vi stiamo dando e che arriva da Deadline, che conferma come data di uscita, almeno nei cinema USA, il 13 ottobre del 2023, quindi 50 anni dopo il debutto del capolavoro di William Friedkin.

Chi è Lidya Jewett

Forse i non cinefili o patiti di serie tv non conoscono Lidya Jewett, ma l'attrice ha una discreta esperienza alle spalle, nonostante la giovane età. È nata infatti il 19 gennaio del 2007 in Etiopia, per la precisione vicino al confine tra Etiopia e Sudan. A quattro anni è stata adottata (era in un orfanotrofio di Addis Abeba) e portata in America. Ha cominciato a parlare inglese ancor prima di andare a scuola e insieme alla nuova famiglia, formata anche da due fratelli e una sorella, si è trasferita da Miami a Los Angeles. Lidya ha cominciato la sua carriera apparendo in una serie di spot pubblicitari. Ha esordito davanti al piccolo schermo nel 2015, recitando nella serie See Dad Run, dopodiché è apparsa in Grey's Anatomy, Summer Camp e in 50 episodi di Good Girls. Il suo primo film è stato Il diritto di contare, a cui sono seguiti Wonder, Black Panther, Darkest Minds, Feel The Beat, Nightbooks - Racconti di paura. Di recente è apparsa nei film della serie Ely + Bea (Ely + Bea, Ely + Bea: Ballerine a tutti i costi, Ely + Bea: Il fantasma della scuola).

La trilogia sequel de L'Esorcista: un breve ripasso

Per adesso non si sa molto della trilogia sequel se L'Esorcista, che è stato l'horror che ha incassato di più in assoluto (441 milioni di dollari in tutto il mondo), oltre ad essere il primo film dell'orrore candidato all'Oscar come miglior film. Le uniche informazioni che abbiamo su The Exorcist sono che il budget stanziato è di circa 400 milioni di dollari, che Leslie Odom Jr. interpreterà il padre di una ragazza posseduta che si rivolgerà, in cerca di aiuto, a Chris McNeill, che nel film originale era la madre dell'indemoniata Regan e aveva il volto di Ellen Burstyn. L'attrice la impersonerà anche nella trilogia nonostante i 90 anni di età. David Gordon Green è da sempre fan de L'Esorcista, che in un'intervista ha definito così: "Un dramma molto ricercato su una serie di cose che vanno a puttane".