The Estate, la corsa all'eredità schiera i cugini in famiglia nel film su Sky Cinema Uno

In The Estate, commedia Sky Original, i cugini giocano tutte le carte in proprio possesso per mettere le mani sulla cospicua eredità di una zia malata, ma chi la spunterà? Il film arriva in esclusiva da mercoledì 15 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW. Ve ne presentiamo una clip in anteprima.

Con un cast scoppiettante, The Estate arriva in esclusiva prima TV su Sky Cinema e in streaming su NOW evidenziando i secondi fini di una famiglia non esattamente affiatata ma che si riunisce nel momento di estremo bisogno, seppur per puro tornaconto personale. Commedia diretta da Dean Craig, è guidata da Toni Collette ed Anna Faris, che interpretano le sorelle Macey e Savanna e trovano un modo per rimettersi in sesto puntando all’eredità di una zia malata. Ma è un interesse condiviso anche da altri membri della famiglia, per cui le due sorelle dovranno lottare duramente per far breccia nel cuore di zia Hilda. La commedia arriva in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW questa sera, mercoledì 15 novembre 2023, a partire dalle ore 21:15. Ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva.





The Estate, la commedia in prima TV su Sky Cinema Uno

Due sorelle rischiano di perdere l’attività di famiglia in The Estate. Macey è disperata: ha chiesto l’ennesimo prestito alla banca per risollevare le sorti del Joe’s Triangle Café, ma tornando a casa a mani vuote. Sua sorella Savanna, dall’animo più fumantino, ha persino cercato di riscattarsi dal rifiuto lanciando un caffè bollente in faccia al direttore ma della banca sbagliata, come mostrato nella clip esclusiva. Entrambe disperate, scoprono che la benestante e burbera zia Hilda è malata terminale. C’è in gioco una cospicua eredità e le due sorelle ne hanno fortemente bisogno. Così Savanna propone a Macey di far visita alla vecchia zia, convinta di avere ormai l’eredità in tasca proprio perché la donna non ha avuto figli, non parla con le sue sorelle e gli altri cugini vivono lontano. A chi potrebbe andare la sua fortuna, se non a loro due che ne hanno bisogno? Pare invece che quell’idea malsana sia venuta un po’ a tutti in famiglia. Una volta arrivate al cospetto di zia Hilda, si rendono conto di avere una feroce concorrenza. La casa è fin troppo popolata, con la presenza della cugina Beatrice e il marito James, seguita dal cugino Richard che negli anni ha coltivato il suo rapporto con la zia. Ed ecco che parte lo scontro ad armi pari tra cugini: chi riuscirà a mettere le mani sull’eredità di zia Hilda?

Il cast di The Estate è guidato da due attrici ben note al pubblico di grande e piccolo schermo. Toni Collette, ad esempio, negli ultimi anni è apparsa in Cena con delitto – Knives Out, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley e Mafia Mamma. Anna Faris, invece, ha un debole per la commedia e di fatto è la protagonista della sitcom Mom. Il cast include anche David Duchovny, Rosemarie DeWitt, Ron Livingston, Keyla Monterroso Mejia e Kathleen Turner.