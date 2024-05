The Crow - Il Corvo, il nuovo trailer italiano del film con Bill Skarsgaard

News Cinema

The Crow - Il Corvo si mostra ancora con un nuovo trailer in italiano. Il reboot con Bill Skarsgaard diretto da Rupert Sanders sarà al cinema dal 28 agosto.

Discusso ma comunque atteso, il nuovo adattamento dell'omonima graphic novel The Crow - Il Corvo si sta avvicinando: sarà al cinema dal 28 agosto e si mostra oggi con un nuovo trailer italiano. Diretto da Rupert Sanders, vede come protagonista Bill Skarsgaard, che dopo il Pennywise di IT si cimenta ancora con un personaggio iconico dell'immaginario di decenni prima. Il film sarà accolto oppure sarà respinto, avendo contro chi ricorda la tragica morte sul set di Brandon Lee oltre trent'anni fa?



The Crow - Il Corvo: Un Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

The Crow - Il Corvo, Bill Skarsgaard rilegge il mito di James O'Barr

The Crow - Il Corvo racconta della rockstar Eric Draven (Bill Skarsgård), che la notte prima delle sue nozze con Shelley (FKA Twigs), viene assassinato insieme alla sua promessa sposa. Inaspettatamente per lui stesso e per il capo degli assassini, Top Dollar, Eric torna in vita come l'inarrestabile Corvo, una devastante e spietata incarnazione della vendetta. Considerato un "reboot" dell'originale Il Corvo di Alex Proyas, datato 1994, questo lungometraggio diretto da Rupert Sanders è in realtà un nuovo adattamento del fumetto dal quale anche l'altro film proveniva, cioè la miniserie "Il corvo", scritta e illustrata da James O'Barr tra il 1988 e il 1989, sceneggiata in questo caso da Zach Baylin e William Josef Schneider. Ciò detto, era prevedibile che molti fan del film uscito trent'anni or sono si siano sentiti feriti dal recupero commerciale del mito, reso tale anche dalla morte del povero Brandon Lee su quel set, per una pistola che purtroppo non sparò a salve come previsto. Da quando il nuovo Corvo è stato annunciato ad oggi, il pubblico è ancora molto diviso sui social, per cui sarà curioso capire come questa nuova lettura del materiale sarà accolta al botteghino mondiale... Leggi anche The Crow, il regista dell'originale contro il remake: "Non era solo un film"