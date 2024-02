The Crow: Bill Skarsgård tatuato, muscoloso e maledetto nelle prime foto del remake de Il Corvo

News Cinema

Sono state pubblicate le prime fotografie del remake de Il Corvo, che in USA arriverà nel mese di giugno di quest'anno. Negli scatti Bill Skarsgård non è più l'antieroe emo impersonato nel 1994 da Brandon Lee, ma un "fantasma" contemporaneo pieno di tatuaggi e piuttosto bello.

Dopo la recente notizia che il remake de Il Corvo uscirà negli States il 7 giugno del 2024, e quindi non così in là nel tempo, siamo felici di mostrarvi le prime immagini di Bill Skarsgård nei panni di Eric Draven, personaggio interpretato, nel film originale, da Brandon Lee. Le foto arrivano da Vanity Fair e ci illuminano almeno un po’ sulla cifra stilistica della reinvenzione firmata Rupert Sanders del fumetto di James O'Barr.

Il remake de Il Corvo ha avuto una gestazione piuttosto lunga e, nonostante qualche buona premessa, il progetto non è mai partito, e quindi l'hype dei fan dell’originale è arrivata alle stelle, tantopiù che Bill Skarsgård nel frattempo è diventato una star. Lo ricordiamo in IT e IT: Capitolo 2, in Deadpool 2 e John Wick 4. A questi si aggiungono l'action Boy Kills World e l'horror gotico di Robert Eggers Nosferatu. Gli ultimi due devono ancora uscire, ma da questo breve elenco si capisce la propensione di uno dei figli di Stellan Skarsgård per i personaggi tormentati, notturni, malvagi e soprannaturali.

Il remake di The Crow: trama, cast e sottocultura giovanile Emo

Il Corvo, per ora intitolato semplicemente The Crow, è interpretato anche da FKA Twigs, Danny Huston, Laura Birn, Isabella Wei, Sami Bouajila e Jordan Bolger. La sceneggiatura è stata scritta da Zach Baylin e Will Schneider. La trama del film la conosciamo, ma vogliamo rinfrescare la memoria a quanti sono stati colpiti da una temporanea amnesia, dicendo che Eric Draven (Skarsgård) e la sua compagna Shelly Webster (FKA Twigs) vengono aggrediti da 4 malviventi e, mentre lui muore subito, lei trascorre diverse ore in ospedale in agonia. Per fortuna a Draven viene data la possibilità di allontanarsi temporaneamente dal regno dei morti per vendicare la donna che ha tanto amato.

Parte del successo de Il Corvo, diretto da Alex Proyas, è dovuto al fatto che fin dal principio, il film è stato considerato un manifesto della subcultura giovanile Emo, nata negli anni '80 del secolo scorso e associata a una certa musica e a un certo look (con tagli di capelli asimmetrici, occhi truccati, pantaloni neri aderenti). A tal proposito, The Playlist ci ricorda una dichiarazione di Rupert Sanders a proposito della gioia di dirigere una nuova versione de The Crow:

A spingermi a fare questo film è stata la possibilità di raccontare una storia d'amore cupa, qualcosa che aveva a che vedere con la perdita, il dolore e l'etereo velo che separa la vita dalla morte (…). Sono cresciuto ascoltando i Joy Division e i Cure, e questo film è un po’ come una canzone dei Cure, che parla del lato bello della malinconia.

Le prime foto ufficiali del remake de Il Corvo

E veniamo alle foto di Bill Skarsgård in The Crow. È chiaro che dal 1994 ad oggi la moda è cambiata, ed Eric Draven non è più un incrocio fra i Kiss, Robert Smith dei Cure ed Edward Mani di forbice. Adesso il personaggio ha molti tatuaggi (secondo la moda corrente), lo stesso taglio di capelli di moltissimi ragazzi di oggi e gli addominali perfettamente scolpiti. Non sarà troppo belloccio? Giudicate voi.