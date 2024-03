The Brave and the Bold, Jake Gyllenhaal nuovo Batman per DCU? L'attore non ci penserebbe due volte: "Sarebbe un onore!"

News Cinema

Un candidato molto speciale è pronto a vestire gli oscuri panni di Batman in The Brave and the Bold, prossimo film targato DC sull'Uomo Pipistrello. Si tratta di Jake Gyllenhaal: James Gunn accoglierà il suo appello?

The Brave and The Bold è tra i prossimi ed attesissimi titoli targati DC Studios. La curiosità di scoprire chi il co-presidente James Gunn sceglierà come nuovo volto di Batman è alle stelle e, sino ad ora, i rumor si sono accavallati con insistenza. Tra i nomi spuntati fuori, ci limiteremo a citare Ryan Gosling, John Krasinski e Alan Ritchson. Nelle ultime ore, si è fatto avanti Jake Gyllenhaal in persona. Il protagonista di Road House sarebbe entusiasta di prestare il volto al Cavaliere Oscuro nel cinecomic diretto da Andy Muschietti.

Non sappiamo di preciso quando inizieranno le riprese di The Brave and the Bold. La precedenza spetta, chiaramente, a Superman: Legacy, in uscita l'11 luglio 2025. L'Uomo d'Acciaio avrà il volto di David Corenswet, affiancato da Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane. È possibile che il nuovo Batman faccia un'incursione rivelatoria nel film in questione. Tuttavia, è decisamente presto per scoprirlo. The Brave and the Bold avrà l'importante responsabilità di riavviare l'epopea dell'eroe di Gotham City nel DCU. I The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, infatti - proprio come i Joker di Todd Philips con Joaquin Phoenix - fanno parte di un universo a sé stante.

Gyllenhaal, raggiunto da Screen Rant, non ha nascosto il proprio desiderio di interpretare Bruce Wayne. L'attore ha già alle spalle un'incursione nel Marvel Cinematic Universe: è stato Mysterio in Avengers: Endgame (2019), Spider-Man: No Way Home (2021) e, soprattutto, Spider-Man: Far from Home (2019).

Sembra che il mondo dei supereroi eserciti un certo fascino sulla star californiana, dal momento che desidera ripetere l'esperienza con la DC.

È un classico. Sarebbe un onore. Si parla di interpretare ruoli che altri incredibili attori hanno interpretato in passato. Se ci penso, interpreterò Iago in Otello con Denzel Washington... se penso agli attori che hanno interpretato quel ruolo nel corso del tempo... ne sono intimidito.

E ancora: "Quindi questo è il primo livello, ciò su cui sto lavorando in questo momento. Ma ovviamente sarebbe sempre un onore. Quei ruoli sono classici."

Dunque, pur pienamente consapevole dell'importanza del ruolo e della pesante eredità che andrebbe a raccogliere, Jake Gyllenhaal ha lasciato chiaramente intendere che non si tirerebbe indietro, di fronte all'opportunità di indossare il costume di Batman. Non a caso, qualche tempo fa, David S. Goyer (sceneggiatore della trilogia di Christopher Nolan sul Cavaliere Oscuro) ha svelato di aver proposto proprio Gyllenhaal per il ruolo poi assegnato a Christian Bale.

Che Batman sia davvero nel destino di Jake? Soprattutto, chissà come avrà reagito James Gunn leggendo le dichiarazioni dell'attore: deciderà di dargli una chance? Oppure ha già le idee chiare e ci stupirà con un altro nome del tutto inaspettato?