The Book of Clarence: il trailer dell'irriverente film biblico con Lakeith Stanfield che vuol essere il Messia

Ecco il primo trailer del film di ispirazione biblica The Book of Clarence, interpretato da LaKeith Stanfield. Nel cast anche Omar Sy, Benedict Cumberbatch e James McAvoy.

Quante volte è stata raccontata al cinema la storia di Gesù Cristo e dei suoi discepoli? Non ci mettiamo neanche a contarle, sia che si sia trattato di trasposizioni serie che di parodie. Ma sicuramente, a giudicare dalle immagini di The Book of Clarence, mai in questo modo. A farlo è il regista di The Harder They Fall, Jeymes Samuel, con la complicità di un protagonista bravissimo e carismatico come LaKeith Stanfield. Sony Pictures ha diffuso il primo trailer del film che arriverà al cinema l'anno prossimo e che vi lasciamo assaporare prima di raccontarvi un po' di più sulla storia e sul cast.

The Book of Clarence: la storia di uno che vuole essere il Messia

All'inizio del trailer, LaKeith Stanfield dice "Sono Clarence, non sono un uomo senza difetti. Mi sono giocato le mie carte". Nella storia, Clarence è uno che vive di espedienti, pieno di debiti e che ha difficoltà a mantenere la sua famiglia. Colpito dal potere e dalla gloria di Gesù Cristo e dei suoi apostoli, decide di provarci, proponendosi come un messia alternativo, e si mette nei guai, per scoprire solo alla fine che il suo unico modo di uscirne è il potere di redenzione della fede. Nel film l'ottimo Stanfield è accompagnato da Omar Sy, RJ Cyler, Benedict Cumberbatch, James McAvoy, Anna Diop, Teyana Taylor, David Oyelowo, Alfre Woodard e Marianne Jean-Baptiste. Un cast davvero notevole per il nuovo film di Samuel, che l'ha scritto, diretto e musicato (nella colonna sonora c'è anche Jay Z).