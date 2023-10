The Boogeyman - Il regista Rob Savage rivela su quale franchise horror vorrebbe lavorare

News Cinema

Rob Savage, regista di The Boogeyman - adattamento del racconto omonimo di Stephen King -, ha rivelato il franchise horror su cui vorrebbe lavorare, realizzando un nuovo capitolo o un remake. Scopriamo quindi di quale si tratta.

Rob Savage - già noto del circuito horror indipendente per titoli come Host e Dashcam - ha raggiunto la consacrazione lo scorso giugno, quando ha debuttato in sala The Boogeyman, tratto dal racconto omonimo di Stephen King. Divenuto un nome di spicco anche nel mercato mainstream, Savage è dunque pronto a fare il grande salto ed ha confidato, ai microfoni di ComicBook.com, la saga cult horror su cui vorrebbe lavorare.

Rob Savage vorrebbe dirigere un nuovo capitolo della saga Nightmare

The Boogeyman, apprezzato da pubblico e critica, ha incassato in tutto il mondo circa 82 milioni di dollari, consacrando definitivamente il nome di Rob Savage come uno dei più interessanti del panorama horror contemporaneo. Ai microfoni di ComicBook.com, il filmmaker ha quindi rivelato la saga horror di cui vorrebbe dirigere un nuovo capitolo, ovvero Nightmare - incentrata sull'iconico villain Freddy Krueger - spiegando anche i motivi dietro la sua scelta:

Quello che mi viene subito in mente è Nightmare on Elm Street. Sono sicuro che sia il sogno di moltissimi registi horror. So che però c'è un problema riguardo i diritti, quindi non so se il franchise proseguirà presto (...) Mi attrae quel tipo di narrazione horror che si svolge in uno spazio onirico surreale. Da bambino mi terrorizzava, non avevo mai visto nulla di simile a quello spazio fra i sogni e la veglia, in cui non ti puoi fidare di ciò che vedi.

New Line Cinema ha provato a riportare in auge il franchise di Nightmare nel 2015, dopo il fallimento critico e commerciale del remake del 2010. Da allora, però, il progetto è rimasto in uno stallo produttivo, anche se lo storico protagonista Robert Englund vorrebbe tornare nei panni di Freddy Krueger. Nightmare - Dal profondo della notte, primo capitolo della saga, ha dato origine a ben sei sequel, un remake e un crossover, Freddy vs. Jason, in cui appare un'altra icona horror, Jason Voorhes di Venerdì 13. In un'epoca in cui i franchise horror del passato stanno tornando prepotentemente in auge - basti pensare alle operazioni compiute dalla Blumhouse con Halloween e L'esorcista o ai nuovi sequel della saga Scream - un nuovo capitolo, o un reboot, di Nightmare potrebbe quindi trovare il giusto spazio. Nel frattempo, Rob Savage continua anche a sognare di poter realizzare un sequel di The Boogeyman, anche se 20th Century Studios non ha ancora dato il via libera al progetto. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti sul destino del franchise Nightmare e sui lavori futuri di Rob Savage.