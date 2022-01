The Batman: in una "nuova" clip del film Robert Pattinson recita con lo sguardo

News Cinema

E’ appena stata diffusa ufficialmente dalla Warner Bros. una clip di The Batman che era già circolata la settimana scorsa. Questa vola la qualità è migliore e soprattutto ci sono 26 secondi di immagini inedite.

Anche se dovremo aspettare il 3 di marzo per vedere tutti i 180 minuti di The Batman, oggi possiamo avere un altro assaggio del cinecomic con Robert Pattinson grazie a una nuova clip del film che dà un senso a questo freddo lunedì di fine gennaio. In realtà non è corretto usare l’aggettivo "nuovo", perché le immagini che la Warner Bros. ha diffuso ufficialmente sono già circolate di straforo. Ve le abbiamo mostrate una settimana fa, ma la qualità era pessima e soprattutto mancava la parte iniziale. Quindi ci sono 26 secondi in più! Come vi avevamo già detto, Pattinson sfoggia il suo sguardo intenso, e se gli occhi sono lo specchio dell'anima, allora siamo in grado di cogliere il tormento del supereroe come lo vede il regista Matt Reeves, che non è solo il regista del film, ma anche lo sceneggiatore.

La clip ufficiale di The Batman con 26 nuovi secondi in apertura

The Batman non è una origin story del supereroe. Quando ci imbattiamo in Bruce Wayne/Batman, lo troviamo già alle prese con i suoi demoni e con la criminalità di Gotham City. Molti personaggi incrociano la sua strada: il villain l'Enigmista, Catwoman, il boss Carmine Falcone, il Pinguino. Nella clip l'Uomo Pipistrello partecipa al funerale di un poliziotto. Non ha il costume con cui affronta i cattivi, ma è in borghese, per così dire. Nella parte nuova della clip, che Matt Reeves ha deciso di condividere ufficialmente con i fan di Batman, si vede Bruce Wayne che entra in chiesa e che viene caldamente invitato a fare di più per la sua città, anche perché la sua è una famiglia di filantropi con un passato glorioso. Il nostro non proferisce verbo e ascolta una conversazione fra il James Gordon di Jeffrey Wright e alcuni poliziotti, che parlano di un agente che manca all’appello. E’ da notare che a catturare l'attenzione di Wayne è un bambino seduto da solo su una panca, in cui il personaggio di Robert Pattinson chiaramente si identifica. Poi succede il finimondo, e di più non vi diremo. Buona visione!