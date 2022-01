Il tema di The Batman dalla colonna sonora di Michael Giacchino si può ascoltare ora ed è da pelle d'oca

News Cinema

Robert Pattinson in The Batman sarà accompagnato da note da brivido, composte dal maestro Michael Giacchino.

Sedetevi e mandate in play il video in basso.

Chiudete gli occhi e ascoltate, meglio se in cuffia e non dagli altoparlati di uno smartphone.

Il main theme della colonna sonora di The Batman contiene probabilmente tutte le emozioni che vivremo guardando il film quando uscirà nei cinema il 3 marzo. Il brano condiviso dalla WaterTower Music, l'etichetta discografica di proprietà Warner Bros, è il primo assaggio pulito delle note che accompagneranno le immagini di Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman.

Il maestro Michael Giacchino è il compositore che ha portato la sua arte al film di Matt Reeves ancor prima di iniziare le riprese. "Ricordo di aver ascoltato questo tema mentre ero in macchina con il produttore Dylan Clark prima di arrivare al teatro di posa per lo screen test di Robert Pattinson. A entrambi è venuta la pelle d'oca" scrive su Twitter il regista.

The Batman: emozioni e suspense nel tema musicale del film

Michael Giacchino, premio Oscar nel 2009 per la colonna sonora di Up, ha già dato il suo contributo ai film tratti dai fumetti creando le musiche per Doctor Strange, la trilogia di Spider-Man con Tom Holland e il prossimo Thor: Love and Thunder. Oltre ad Up, altri film Pixar hanno beneficiato delle sue note, come Ratatouille, Inside Out, Coco e l'indimenticabile capolavoro musicale che ha composto per Gli incredibili.

Insomma, dopo l'avventuroso tema di Danny Elfman per il Batman di Tim Burton, quello statuario e perennemente incalzante di Hans Zimmer per il Batman di Christopher Nolan, arriva questo lavoro di Michael Giacchino che inizia con un ritmo ben scandito e inquietante per traghettarsi verso note più intime, quasi ottimiste, in cui si percepisce appena la solitudine del personaggio. La seconda parte riprende l'inizio ma la rabbia prende il sopravvento, la suspense cresce con i fiati e le percussioni, l'angoscia ci sovrasta fino agli ultimi secondi di quiete che comunicano una cosa sola: la tempesta è tutt'altro che finita.

Buon ascolto.





The Batman: trama e trailer del film con Robert Pattinson

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman, incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati - Alfred Pennyworth e il tenente James Gordon - tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini. Quando un killer prende di mira l'élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle / alias Catwoman , Oswald Cobblepot / alias il Pinguino, Carmine Falcone e Edward Nashton / alias l'Enigmista. Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all'abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.