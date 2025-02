News Cinema

Andy Serkis ha chiacchierato con il regista di The Batman 2 e scoperto qualche dettaglio in più sulla trama del prossimo capitolo con Robert Pattinson.

The Batman ha posticipato la data d’uscita al cinema per il 2027, ma dietro le quinte tutto procede secondo i piani. Il regista Matt Reeves è al lavoro per riportare il Batman di Robert Pattinson ancora una volta sul grande schermo e un aggiornamento recentissimo è arrivato da parte di Andy Serkis, che nel primo The Batman ha interpretato Alfred.

The Batman 2, Andy Serkis anticipa l’entusiasmo per la trama: “Matt mi ha raccontato tutto”

Il prossimo capitolo di The Batman ha rallentato la corsa e arriverà al cinema un tantino dopo quanto sperato inizialmente. Il progetto non verrà intaccato dallo sviluppo del DCU da parte di James Gunn e Peter Safran alla guida dei DC Studios, per cui potrà proseguire indisturbato e raccontare la sua storia mentre il DCU sceglierà un altro Batman per ampliare il proprio universo. Sorvolato questo ostacolo, The Batman ha posticipato l’uscita diverse volte finora scegliendo come finestra di debutto il 2027. Nel frattempo Andy Serkis, ospite del Megacon di Orlando, ha condiviso qualche breve aggiornamento con il pubblico di curiosi garantendo che il progetto è in fase di realizzazione e che la trama promette bene. Come riporta Screen Rant, all’attore è stato chiesto qualche dettaglio su The Batman 2 e la sua risposta è stata:

So che c’è tanta voglia di saperne di più e la vedo nello stesso identico modo. Ho parlato con Matt di recente perché ho partecipato alla conferenza stampa con lui su The Penguin, l’ho interrogato e mi ha raccontato la storia di The Batman 2. E posso dire che non vedo l’ora.