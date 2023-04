The Artifice Girl: il trailer dell'acclamato thriller di fantascienza

News Cinema

Vincitore del Fantasia Film Festival 2022 e del Trieste Science+Fiction 2022, e presentato anche con successo al SXSW di Austin, l'esordio di un giovane regista di nome Franklin Ritch sta facendo molto parlare di sé. Lo vedremo in qualche modo in Italia? Ecco trailer e trama di The Artifice Girl.

Ha vinto il premio come Miglior Film Internazionale al Fantasia Film Festival, dove è stato presentato in prima mondiale, e ha vinto anche il Trieste Science+Fiction Festival, premiato dalla giuria presieduta da Neil Marshall. È poi stato presentato, con successo al SXSW di Austin, e ora si prepara a debuttare nelle sale americane preceduto da un buzz estremamente positivo.

Il film di cui parliamo, e di cui di seguito vi mostriamo il trailer ufficiale originale, si intitola The Artifice Girl, è stato scritto e diretto da un giovane regista americano al suo esordio, Franklin Ritch, che è anche protagonista assieme a Tatum Matthews, David Girard, Sinda Nichols e il grande Lance Henriksen. La storia, in estrema sintesi, parla di un'Intelligenza Artificiale inventata per attirare e scovare pedofili online che diventa, col tempo, "umana" in maniera inquietante.

Così The Artifice Girl viene presentato sul sito del Trieste Science+Fiction Festival:

Il debutto di Franklin Ritch nella fantascienza è un’esperienza che spinge lo spettatore in una spirale eticamente complessa in tema di tecnologia e prevenzione della criminalità. Gli agenti speciali Dena Helms e Amos McCullough arruolano al proprio servizio Gareth, un rivoluzionario mago della tecnologia diventato vigilante di Internet, e le loro vite compiono una svolta importante nel futuro del mondo digitale. L’originale sistema con cui Gareth combatte i predatori online ed irretisce i pedofili si rivela essere un’Intelligenza Artificiale, e il suo rapido sviluppo nel corso dei decenni porterà a seri problemi in tema di autonomia, di oppressione e del vero significato dell’essere “umano”.

Qui di seguito ecco il trailer ufficiale e la trama ufficiale di The Artifice Girl:





Una squadra di agenti speciali scopre un nuovo programma informatico rivoluzionario che utilizza l'intelligenza artificiale per adescare e intrappolare i predatori online. Dopo aver collaborato con il problematico sviluppatore del programma, scoprono presto che il programma sta avanzando molto più velocemente di quanto potessero immaginare, con conseguenze inquietanti per il futuro della tecnologia e dell'umanità.