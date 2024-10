The Apprentice: il regista Ali Abbasi deluso dall'hotel di Trump a New York, sporco e piuttosto basico

News Cinema

Ali Abbasi, regista di The Apprentice, ha soggiornato presso il Trump International Hotel and Tower e lo ha trovato meno lussuoso di come immaginava, denunciando sporcizia e trascuratezza.

Sembra strano, ma in occasione dell'anteprima newyorchese di The Apprentice, che si concentra sull'ascesa di un giovane Donald Trump, Ali Abbasi ha dormito in una stanza del Trump International Hotel and Tower, un grattacielo di 44 piani che ospita stanze d'albergo e condomini residenziali. Forse lo ha fatto per immergersi nelle atmosfere del film, che certo non ci restituisce un ritratto edificante del candidato alla presidenza degli Stati Uniti, o magari era curioso di vedere le stanze. Qualunque sia la motivazione del suo soggiorno, il regista non è rimasto contento della sistemazione e ha scelto di non farne mistero.

L'hotel di Donald Trump non sembra proprio un albergo a cinque stelle

Variety ci informa che, durante un'intervista su Zoom dalla sua stanza d’albergo nell'edificio situato a Central Park West, Ali Abbasi ha spiegato innanzitutto cosa lo abbia spinto a pernottare in "zona nemica":

Questo è il Trump International, e io sono International e ho fatto un film su Trump, quindi il nostro è un connubio da sogno. E poi ero curioso di sperimentare il lusso di Trump, che però non è tale. Questo posto non è lussuoso come immaginavo.

Sempre durante l'intervista, Abbasi ha fatto un rapido giro della camera e ha indicato una lampada da terra bianca piuttosto basica:

Questa non è esattamente una lampada degna di Trump. È molto basica, inoltre il pavimento non è super pulito (…) Non è un bello spettacolo, considerando che siamo in una suite di rappresentanza. Per come la vedo io, che sono un architetto, questo non è il genere di cosa che ci si aspetterebbe da Trump.

Ali Abbasi è consapevole che la sua scelta di soggiornare presso il Trump International Hotel and Tower potrebbe fare pubblicità a Donald Trump, ma a lui non importa:

Farei qualsiasi cosa pur di aiutare il film, perfino scalare l'edificio, però devo ammettere che provo uno strano piacere se penso che sono in un posto che ha il suo nome e sto scrivendo su un pezzo di carta su cui c'è il suo nome.

Ricordiamo che Trump non è stato contento di The Apprentice, nel quale viene mostrato mentre assume anfetamine, si fa la liposuzione, si opera per eliminare la calvizie e butta per terra Ivanka costringendola a fare sesso. I portavoce del politico si sono battuti affinché il film non venisse distribuito, perdendo miseramente la battaglia. Ai suoi detrattori Ali Abbasi ha detto che sarebbe felice di mostrare il film a Donald Trump in persona per poi discuterne con lui. Ecco le sue parole in merito:

Mi sembra di litigare, che so, con Sid Vicious, non ho intenzione di andare a parlare con i suoi avvocati. Vorrei invece andare da lui e tirargli una torta in faccia perché è una cosa punk rock. Voglio rispondere al punk rock con un’altra cosa punk rock. Non mi interessa il solito confronto noioso.

The Apprentice - Alle origini di Trump, di cui è protagonista uno straordinario Sebastian Stan, arriverà nelle sale italiane il 17 ottobre, distribuito da BIM Distribuzione.