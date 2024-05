The Animal Kingdom: prenota il tuo invito omaggio per le anteprime del premiato film

News Cinema

ComingSoon ti dà l'opportunità di prenotare un invito omaggio valido per due persone per le anteprime del film The Animal Kingdom che si terranno in diverse città italiane. Il film diretto da Thomas Cailley, con Romain Duris e Adèle Exarchopoulos, arriverà in tutti i cinema il 13 giugno con I Wonder Pictures.

E' stato il film che ha ricevuto il maggior numero di candidature ai 49esimi César, i più importanti premi cinematografici francesi, vincendone ben 5, tra cui quello della miglior colonna sonora andato all'italiano Andrea Laszlo De Simone. Dopo la presentazione allo scorso Festival di Torino, arriverà nei nostri cinema il 13 giugno prossimo, distribuito da I Wonder Pictures, The Animal Kingdom il film di Thomas Cailley, con protagonisti Romain Duris, Adèle Exarchopoulos, Paul Kircher e Jean Boronat, che mischia avventura e fantascienza in modo spettacolare.

ComingSoon ti dà l'opportunità di partecipare alle anteprime del film che si terranno in diverse città italiane tra martedì 4 e sabato 8 giugno. Puoi prenotare il tuo invito omaggio valido per 2 persone per le seguenti città (per ognuna è indicata la data dell'anteprima): Milano (martedì 4 giugno ore 20.30, Cinema UCI Bicocca), Roma (martedì 4 giugno ore 20,30, Cinema UCI Maximo) e Bologna (sabato 8 giugno ore 21.15, Biografilm Cinema Arlecchino).

E’ possibile richiedere un ingresso gratuito per due persone specificando nome, cognome e indirizzo e-mail. In caso di e-mail mancante il nominativo non sarà preso in considerazione. Si accetteranno prenotazioni fino a esaurimento posti.

I biglietti omaggio saranno ritirabili, nel limite dei posti disponibili, segnalando il proprio nominativo alle casse del cinema il giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima l'inizio della proiezione.

The Animal Kingdom: la trama e il trailer del film