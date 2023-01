The Amusement Park: su Raiplay il film inedito ritrovato e restaurato di George A. Romero!

News Cinema

Ha le atmosfere dei suoi magistrali horror The Amusement Park, film di George A. Romero del 1973, realizzato su commissione e respinto dai committenti, ritrovato e restaurato in 4k. Una visione imperdibile su Rai Play dopo il passaggio in prima visione assoluta su Rai Quattro.

Da quando, nel 2018, siamo venuti a conoscenza del ritrovamento nell'archivio di George A. Romero di un suo film inedito del 1973 (erroneamente indicato su alcuni siti come del 1975), The Amusement Park, abbiamo desiderato di vederlo, soprattutto dopo l'uscita del trailer e della versione restaurata in 4k da parte della George A. Romero Foundation, grazie al crowdfunding promosso dalla moglie del regista Susanne Desrocher. L'ottima notizia è che adesso possiamo farlo: grazie all'anteprima assoluta un po' a sorpresa del 10 gennaio alle 23.30 su Rai 4 (una delle reti migliori a nostro avviso), tanto che molti se lo sono perso, The Amusement Park è approdato su Raiplay dove è possibile vederlo in versione originale sottotitolata. Ed è un'autentica rivelazione. Da quelle prime, sparute notizie diffuse da Daniel Kraus del New York Times, uscito folgorato dalla sua visione, sapevamo che si trattava di un'opera importante nel corpus romeriano, anche se realizzata su commissione. Si tratta infatti di un mediometraggio di 50 minuti a favore di una campagna di sensibilizzazione per le attività sociali di una Chiesa Luterana, per incoraggiare le giovani generazioni a prestare volontariato a favore degli anziani, una specie di “pubblicità progresso” sotto forma di finzione, destinata con tutta probabilità a una fruizione televisiva.

The Amusement Park e le affinità con Zombi

Sembra che i committenti, dopo aver visto The Amusement Park, siano inorriditi e l'abbiano rifiutato e questo è il motivo per cui il film, inedito, è rimasto per quasi 50 anni nascosto e dimenticato. Anche se l'unica condizione posta al regista, a quanto pare, fu quella di avere un finale positivo, la storia creata dal collaboratore di Romero Walton Cook risultò una visione da incubo non solo della terza età, ma dell'edonistica società americana nel complesso. L'amore per i soldi e il consumismo sfrenato, le differenze sociali, finiscono per condannare gli anziani e i più deboli trasformando in zombi tutti gli altri. Sicuramente i committenti avrebbero preferito una storia più “uplifting”, che mostrasse il valore e l'utilità sociale degli anziani, ma The Amusement Park è uno dei film più radicali e politici di George A. Romero, cosa che lo apparenta strettamente ai suoi zombi movies. "I morti viventi siamo noi", e anche se quelli rappresentati nel film – girato in un vero parco divertimenti, Westview Park, concesso gratuitamente alla produzione – sono ancora vivi, sono solo un presagio di quello che diventeremo. Tutti invecchieremo e subiremo prepotenze e ingiustizie mentre la maggior parte dei ricchi e dei potenti si volterà dall'altra parte. Certo, le metafore sono in alcuni punti fin troppo esplicite, ma la giostra di questo infernale luna park gira talmente veloce da travolgerci con la forza del suo messaggio.

Introdotto dall'attore protagonista, che spiega che tutti i partecipanti al film, giovani e vecchi, sono volontari e che molti degli anziani vivono in istituzioni o in povertà e per loro l'esperienza del film è stata la migliore della loro vita, The Amusement Park inizia in una stanza spoglia e asettica (altra anticipazione di Zombi e Il giorno degli zombi) in cui un elegante signore pallido in volto e vestito di bianco si rivolge a un se stesso sanguinante e malconcio chiedendogli se non abbia il desiderio di uscire là fuori. Balbettando disperato, questi risponde “non c'è niente là fuori”. Ma pur messo in guardia l'elegante signore apre la porta e si getta nel rutilante mondo del parco dei divertimenti, dove per ogni attrazione c'è un prezzo da pagare e la vita, che altro non è, viene messa in scena con un grottesco e angosciante susseguirsi di eventi. Un girone dantesco al termine del quale rientrerà in quella stanza asettica per incontrare un altro ignaro se stesso e ripetere tutto dall'inizio. L'invito finale a interessarsi agli altri suona poco consolatorio, un po' come quegli ossari sormontati dal lugubre cartello: “noi fummo quello che voi siete, voi sarete quello che noi siamo”. In questo senso The Amusement Park non è solo un film dell'orrore, ma è un perfetto horror romeriano.

Il protagonista: Lincoln Maazel

Gran parte della riuscita del film, diretto con grande dinamismo e senso visionario da un giovane Romero che all'epoca aveva solo tre film all'attivo, spetta anche al protagonista Lincoln Maazel, che avrà poi il ruolo di “tateh” Cuda, lo zio del protagonista Martin in Wampyr, tre anni dopo. Questo attore così credibile e misurato è scomparso alla bella età di 106 anni nel 2009. Nato a New York, figlio di genitori immigrati ebrei russi, aveva iniziato la sua carriera come cantante, lirico e di club. Alla recitazione era arrivato solo a 56 anni - all'epoca di The Amusement Park ne aveva 71 – calcando le scene teatrali di Pittsburgh e New York. Se il cognome vi sembra familiare è perché suo figlio è stato il grande direttore d'orchestra Lorin Maazel. Al cinema Lincoln Maazel è apparso solo nei film di Romero, ed è un vero peccato, perché con la sua eleganza, umorismo e capacità drammatica avrebbe potuto diventare un grande caratterista.

In conclusione

Non perdete su Raiplay The Amusement Park, soprattutto se amate il cinema di George A. Romero e se ancora vi manca la sua grande intelligenza e umanità. Potete trovarle nei cinquanta minuti di un film sorprendente, dove vedrete molti degli elementi che avete amato nei film successivi, inclusi i biker, in versione pre-Savini.