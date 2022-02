The Adam Project: le prime foto del film in cui Ryan Reynolds salva il mondo insieme al se stesso tredicenne

News Cinema

Sono arrivate le prime immagini fisse del cast di The Adam Project, il film di Shawn Levy con Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Zoe Sandana e Jennifer Garner. Il debutto su Netflix è previsto per l'11 marzo.

Abbiamo finalmente le prime fotografie di The Adam Project, il film che riunisce il regista Shawn Levy e l'attore Ryan Reynolds dopo Free Guy.

In arrivo su Netflix il prossimo 11 marzo, The Adam Project si regge su un'idea originale e appassionante: il viaggio all'indietro nel tempo di un uomo che deve trovare il se stesso tredicenne per convincere il padre (Mark Ruffalo) a farsi aiutare a salvare il mondo. Nel cast del film ci sono altri attori prestigiosi, come Catherine Keener (che fa la cattiva), Zoe Saldana e Jennifer Garner.

Le prime foto di scena di The Adam Project

Le fotografie di The Adam Project sono ben 9 e arrivano da Vanity Fair, al quale Shawn Levy ha spiegato che il personaggio di Ryan Reynolds (Adam) è molto diverso da quello che l'attore interpreta in Free Guy, essendo un uomo che non ha avuto una vita facile e quindi caratterizzato da una buona dose di cinismo. Negli scatti Reynolds è spesso in compagnia della sua versione giovanissima, che ha il volto dell'esordiente Walker Scobell. Vediamo anche Ruffalo, la Garner, Zoe Saldana (che è l'interesse amoroso del protagonista) e, in fondo, Shawn Levy che dà istruzioni a Ryan, che si è allenato duramente per il film, visto che sfoggia braccia e spalle decisamente muscolose. A questo punto aspettiamo il trailer di The Adam Project, che dovrebbe arrivare a breve.