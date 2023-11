The Abyss: il trailer ufficiale del film di James Cameron nella versione restaurata in 4K

News Cinema

Come annunciato mesi fa, Cameron si prepara a riportare nei cinema statunitensi per una sola giornata il suo capolavoro subacqueo in una nuova versione restaurata in 4K (che arriverà comunque in Blu-ray).

Come già vi avevamo anticipato mesi fa, James Cameron è pronto a riportare nei cinema (americani, per il momento, e per un solo giorno) la versione restaurata in 4K del suo capolavoro subacqueo: The Abyss.

Uscito nel 1989, e diretto da Cameron tra Aliens - Scontro finale e Terminator 2, The Abyss vedeva protagonisti Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio e Michael Biehn, e raccontava la storia di una squadra di trivellatori petroliferi sottomarini incaricata di ritrovare un sommergibile americano scomparso, e che una volta identificato il battello si trovava di fronte a un'enigmatica forma di vita aliena mutaforma, che era stata la causa della sparizione del sottomarino.

Discreto successo di pubblico, notevole per quanto riguarda la critica, The Abyss lavorava in maniera pionieristica sugli effetti visivi: celebre divenne l'alieno composto di acqua realizzato con il morphing in modo del tutto sperimentale dalla Industrial Light & Magic, con un team guidato dall'esperto di effetti Joe Letteri, oggi un cinque volte premio Oscar e noto per il suo contributo alla saga del Signore degli Anelli di Peter Jackson, alla nuova serie del Pianeta delle scimmie, e a film come Alita, I, Robot e ovviamente Avatar 1 e 2.

Quello che vedete qui di seguito è il trailer di The Abyss nella sua versione restaurata in 4K, seguito dal messaggio che James Cameron ha diffuso su Twitter in occasione del ritorno del film nelle sale.



The Abyss: Trailer Ufficiale del Film di James Cameron nella versione restaurata in 4K - HD