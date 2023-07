Tartarughe Ninja Caos Mutante, un backstage, parola d'ordine: teenager!

News Cinema

In questa featurette video di Tartarughe Ninja Caos Mutante, il produttore Seth Rogen e gli autori spiegano come l'idea dell'adolescenza, così legata ai personaggi, sia l'anima del cartoon al cinema dal 30 agosto. A partire dallo stile grafico.

Non è un reboot animato qualunque quello che ci aspetta al cinema dal 30 agosto: il cartoon Tartarughe Ninja: Caos Mutante segue infatti la recente tendenza che ha portato tanta fortuna al boxoffice per Spider-Man Across the Spider-Verse. In altre parole, questo film di animazione in CGI imita lo stile visivo a mano libera, forse con ancora più follia. Come ci spiegano gli autori del film, tra i quali Seth Rogen (producer ma anche doppiatore originale di Bebop), l'idea era proprio quella di abbracciare l'adolescenza al 100%, anche nell'approccio grafico...



Tartarughe Ninja: Caos Mutante: Speciale Featurette: il design del Film - HD

Tartarughe Ninja: Caos Mutante, una nuova scommessa animata da Seth Rogen e Nickelodeon