Tarantino gira il nuovo film a dicembre! A sorpresa l'annuncio su Production Weekly

Mentre tutti davano per slittato a data da definire il decimo e ultimo (?) film di Quentin Tarantino, Production Weekly ha un suo film sul set a dicembre, con tanto di cast.

Le ultime notizie che avevamo sul decimo e (supposto) ultimo film di Quentin Tarantino, lo davano slittato a data indefinita, ma ci sono novità, visto che su Production Weekly, che elenca i film in produzione, il suo nome compare insieme a quello di alcuni membri del cast, per un progetto sul set a dicembre! E il solito InSneider aveva anticipato la notizia. Non si tratta, ovviamente, di The Movie Critic, ufficialmente cancellato. Cosa sarà?

Tarantino sul set a dicembre con tre dei suoi attori preferiti

Vi dicevamo che The InSneider la settimana scorsa su The Hot Mic aveva parlato delle voci che circolavano a Hollywood su un nuovo film che Tarantino avrebbe girato prima della fine dell'anno e adesso arriva la conferma. Nell'annuncio di inizio produzione sono elencati anche tre suoi fedelissimi attori: Brad Pitt, Uma Thurman e Samuel L. Jackson. La notizia ha sorpreso molti anche perché due mesi fa il regista aveva detto di non aver alcuna fretta di iniziare le riprese di un film e che avrebbe aspettato che suo figlio avesse sei anni in modo da poterlo portare sul set e creare dei ricordi di suo padre mentre girava un film. Leo ha adesso quattro anni e forse Tarantino ha deciso di anticipare questa esperienza. Nella stessa occasione, il regista disse che stava scrivendo una pièce teatrale e che quello sarebbe stato il suo prossimo impegno. La cosa si fa dunque ancora più misteriosa. Da dove salta fuori questo film? Al momento non siamo in grado di saperlo. Qua sotto il particolare dell'annuncio, pubblicato da World of Reel.

