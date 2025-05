Superman: nuove foto di Lex Luthor, che per Nicholas Hoult in fondo ha ragione ad avercela con Clark Kent

News Cinema

Nicholas Hoult alias Lex Luthor spiega il motivo per cui il suo personaggio detesta cordialmente Superman. Del villain del Superman di James Gunn sono arrivate tre nuove immagini.

Arrivano da Entertainment Weekly delle nuove foto di Nicholas Hoult nei panni del Lex Luthor del Superman di James Gunn, nelle quali il personaggio ha l'aria meno minacciosa che nella sua prima immagine diffusa tempo fa. E tuttavia, nell'intervista che accompagna gli scatti, l'attore ci ha tenuto a precisare che il suo personaggio è accecato dall'odio per il supereroe della DC Comics dal costume blu e rosso, il che significa che, quando il cinecomic finalmente uscirà, ci troveremo di fronte un cattivo con i fiocchi.

Nicholas Hoult parla di Lex Luthor

Come sanno i più, Nicholas Hoult aveva fatto il provino per la parte di Clark Kent/Superman, ma James Gunn gli aveva detto che sarebbe stato più adatto a impersonare Lex Luthor, e così il nostro ha accettato di buon grado. Anche se la trama di Superman resta segreta, dal trailer abbiamo capito che Lois Lane sa che Superman e Clark Kent sono la stessa persona e che il supereroe sta cercando di riguadagnare la fiducia della gente. Nelle immagini promozionali Lex Luthor appare appena e la sua rabbia non è così evidente, perciò riportiamo con piacere la dichiarazione di Hoult sul suo personaggio:

Si tratta di un uomo che ha lavorato a lungo e duramente dal punto di vista scientifico e su sé stesso per dare una determinata immagine di sé e del proprio intelletto alla gente. Da un punto di vista fisico, ho cercato di renderlo il più possibile un maschio alfa, oltre che una persona che ha fatto del suo meglio, in un certo modo, anche per l'umanità. È convinto di dover essere adorato, ma poi arriva questo tizio, questo superumano, questo alieno a cui tutte queste cose vengono naturali, e ciò provoca in lui un fortissimo risentimento nei confronti (di Superman).

Superman: le nuove foto dal set

Superman arriverà nelle nostre sale il 9 luglio e in quelle americane l'11. A quel punto la Warner Bros. si renderà conto se varrà la pena di continuare il franchise oppure no.

Passando alle nuove fotografie di scena, in una si vedono Nicholas Hoult e David Corenswet (Superman) insieme a James Gunn, in un'altra il supereroe e la sua nemesi si fronteggiano e Superman ha l'aria piuttosto seccata, mentre nella terza, che è anche la foto dell'articolo, è Lex Luthor ad essere molto contrariato. Ricordiamo che nel cast del film ci sono anche Rachel Brosnahan, Nathan Fillion, Isabela Merced.