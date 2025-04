Superman, James Gunn: "Un film che celebra la gentilezza e la capacità di amare"

News Cinema

Al CinemaCon il regista James Gunn ha spiegato come si sia avvicinato al mito di Superman, al cinema dal 10 luglio. A porte chiuse è stata mostrata anche una nuova sequenza del blockbuster Warner / DC.

Vi abbiamo già parlato delle voci sul Superman di James Gunn, dal 10 luglio nei nostri cinema, però oggi è il turno della positività: il regista è apparso sul palco del CinemaCon per mostrare (a porte chiuse) una sequenza del blockbuster Warner / DC, ma anche per spiegare ai presenti con quale spirito abbia affrontato un impegno corposo. Gunn ha mantenuto una bussola verso il sorriso, guardando a un passato molto remoto... che non esclude le radici nei primi adattamenti animati del personaggio di Jerry Siegel e Joe Shuster.



Superman, lo spirito del nuovo film nelle parole di James Gunn

Prima di mostrare una sequenza del Superman che ci aspetta in estate ("l'estate di Superman", secondo il producer Peter Safran), il regista James Gunn ha voluto spiegare da dove arrivi il suo punto di vista sul personaggio capostipite dei moderni supereroi, nato nel lontanissimo 1938. "Nel 2018 mi fu offerto per la prima volta Superman e mi dissi: mio Dio, troppo figo... ma anche tosto. Mi proposero pure The Suicide Squad - Missione suicida e allora presi la scorciatoia, un film vietato ai minori con dei reietti come eroi. Ma l'altro mi rimase in mente e continuai a rimuginarci. Come puoi prendere un personaggio così, avvertito così antico, rivisitato così tante volte negli anni... come puoi rifarlo per un pubblico moderno? E un giorno ho avuto un'illuminazione: volevo fare una storia totalmente umana e totalmente fantastica. È un film che celebra la gentilezza e la capacità umana di amare. Voglio che le persone provino una sensazione magica, di volere più bene a chi le ha accompagnate al cinema. [...] Ci sono il cane volante, il kaiju gigantesco, le dimensioni parallele, vecchie cose dai cartoni di Max Fleischer [i corti da 10 minuti usciti tra il 1941 e il 1943, ndr]... c'è voluto tanto tempo per arrivare qui." Per quanto riguarda la sequenza mostrata, fermatevi qui se non volete spoiler.

Come intravisto nel trailer, Superman piomba sanguinante presso la Fortezza della Solitudine, chiama Krypto con un fischio. Il cane lo trascina all'interno della Fortezza, dove viene curato da alcuni robot. Quando Superman si riprende, realizza che Krypto non si è comportato benissimo in sua assenza.