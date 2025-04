Superman, qualcuno l'ha visto, qualcosa trapela: voci affidabili?

News Cinema

Pare che ci siano stati test screening del Superman di James Gunn, al cinema a luglio. Nonostante si firmino accordi di riservatezza col sangue, gli scooper si sono affrettati a sondare i loro agganci. Il responso è... ambiguo, ma non del tutto imprevedibile.

È curioso: fino a qualche anno fa, un cinecomic era una scommessa sicura per una major. Ora che gli stessi Marvel Studios tremano e valutano con più attenzione ogni loro mossa, a maggior ragione è sulla graticola la Warner Bros. per il Superman di James Gunn, al cinema dal 10 luglio 2025. I nuovi DC Studios, il DC Universe riavviato: c'è davvero tantissimo in ballo quando si parla di questo reboot, di questa agognata ripartenza dopo le difficoltà degli anni passati. I tradizionali scooper attivi a Hollywood hanno sondato il terreno delle loro fonti, per cogliere reazioni dalle proiezioni di prova che hanno avuto luogo. È possibile dedurne qualcosa? È giusto preparare così presto sentenze di condanna o assoluzione? Leggi anche Superman: rivelata la durata del nuovo film del DCU?

Superman, bello o brutto? Di sicuro puro James Gunn