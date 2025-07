Superman, James Gunn sta già lavorando al prossimo film?

News Cinema

Dopo il successo di Superman al cinema e con un universo da costruire, James Gunn starebbe già lavorando sulla prossima mossa di Clark Kent. Ma si tratta di un sequel?

Superman ha ufficialmente avviato la ripartenza dell’universo DC. Una scelta ragionata da parte dei co-presidenti dei DC Studios James Gunn e Peter Safran che, negli ultimi anni, hanno cercato di fare ordine ed impostare una prima fase, detta Gods and Monsters, lanciata proprio sul grande schermo con l’Uomo d’Acciaio. Ad interpretare il nuovo Clark Kent è David Corenswet, piombato al cinema dal 9 luglio 2025 con una nuova storia da raccontare. Ma cosa ne sarà di Superman dopo questo film? Quali sono le intenzioni di James Gunn, che ha diretto il film e firmato la sceneggiatura?

Superman, James Gunn starebbe già lavorando al prossimo film su Clark Kent?

Il debutto del nuovo Superman è stato fortemente apprezzato da pubblico e critica e non stupisce che in molti desiderino già scoprire cosa ne sarà di Clark Kent dopo questo film. Diversi personaggi introdotti in questa storia avranno modo di approfondire le proprie caratteristiche e avventure in altri progetti, come ad esempio Lanterna Verde di Nathan Fillion protagonista della Serie TV Lanterns o ancora Kara Zor-El di Milly Alcock apparsa brevemente e presto protagonista di Supergirl. Ma cosa ne sarà di Superman?