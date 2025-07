Superman: James Gunn all'anteprima mondiale spiega di aver riportato Superman alle sue origini gioiose e colorate

News Cinema

L'anteprima mondiale del Superman di James Gunn è stata una grande festa, un tripudio di fan e un red carpet da brivido. Il regista ha parlato della sua versione e visione del supereroe, che ha voluto ricondurre allo stile e al tono dei fumetti.

E intanto ieri sera, a Los Angeles, presso il Chinese Theatre su Hollywood Boulevard, si è svolta l'anteprima mondiale di Superman, uno dei film più attesi, se non il più atteso, di questa torrida estate cinematografica. Naturalmente c'era il regista James Gunn: felice, sorridente e ben contento di rispondere alle domande dei giornalisti sul red carpet. Il sole illuminava il tappeto rosso e Gunn era in giacca e cravatta. Fra le sue tante dichiarazioni, ne abbiamo voluta scegliere una riportata da Deadline e corredata di video, prontamente postato su X. Riguarda lo stile e il tono del film e ha a che vedere con il colore e con la gioia e la leggerezza, caratteristiche che salutiamo felicemente dopo l'approccio di Zack Snyder, che la nostra fonte definisce "più realistico e crudo". Il regista di 300, come ben sappiamo, ha raccontato il supereroe DC ne L'Uomo d'Acciaio, in Batman v Superman: Dawn of Justice, e Justice League . In tutti e 3 i cinecomic era Henry Cavill a interpretare il personaggio.

All'anteprima mondiale di Superman James Gunn parla del suo Superman colorato e leggero

Intervistato dunque da un giornalista di Deadline, James Gunn ha spiegato la sua intenzione di riportare Superman alle origini:

In un certo senso è un film più leggero, ma ci sono anche tante cose serie. Più che altro è il personaggio a essere più leggero.

Il capo dei DC Studios ha definito il suo Superman "la rarità delle rarità" e ha detto:

Viene da una famiglia disfunzionale, ha due genitori che gli vogliono bene, che lo stanno crescendo con amore, che lo sostengono e che lo fanno sentire importante, e tutto questo lo ha reso una persona equilibrata. Ciò non toglie che anche lui abbia le sue debolezze.

Gunn ha poi aggiunto:

Da ragazzo adoravo il colore e la natura gioiosa dei fumetti, con cui sono cresciuto, e perciò ho voluto che fossero ben presenti anche nel film.

Conosciamo bene la passione di James Gunn per Superman, e sappiamo che è dal 2022, e cioè da quando ha sostituito Peter Safran alla guida dei DC Studios, che il regista dedica (quasi) tutte le sue attenzioni a Clark Kent e al suo alter ego. Siamo certi che il risultato dei suoi sforzi non sarà deludente. Oggi è l’8 luglio e il film esce domani. Nell'attesa, possiamo goderci il video della première di cui abbiamo parlato in apertura. Sceneggiato dallo stesso Gunn, il cinecomic è interpretato da David Corenswet, Rachel Brosnahan, e Nicholas Hoult.