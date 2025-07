Superman, Brandon Routh elogia David Corenswet: "È fantastico, ho pianto almeno tre volte"

News Cinema

Prima ancora di Henry Cavill, nel 2006 si tentò il rilancio dell'Uomo d'Acciaio in Superman Returns, film sfortunato con protagonista Brandon Routh. Presentando il suo nuovo lavoro Ick, Routh ha spiegato a Variety cosa abbia provato vedendo il nuovo Superman.

Da quando il nuovo Superman di David Corenswet è arrivato in sala, il paragone più frequente scatta con Henry Cavill, il Clark Kent del defunto DC Extended Universe, l'Uomo d'acciaio per il regista Zack Snyder. Al limite, si ripescano le origini cinematografiche del personaggio e si ripensa al compianto Christopher Reeve, star in calzamaglia quando ancora il termine "cinecomic" non esisteva. Si può però facilmente saltare un Superman che è passato come una meteoria sul grande schermo: il Brandon Routh di Superman Returns, quasi vent'anni or sono. Variety ha intervistato l'attore per il suo film Ick, un horror umoristico, e non ha resistito nel chiedergli un'opinione sul film di James Gunn... Leggi anche Arrowverse: Brandon Routh è di nuovo Superman nella prima foto del crossover Crisis on Infinite Earths

Brandon Routh sul nuovo Superman: "Mi sono divertito un sacco!"

Nel 2006 arrivò in sala Superman Returns di Bryan Singer, interpretato da Brandon Routh: non esistevano ancora "universi", il cinecomic moderno incrociava i primi successi ma non si creava bussole. Costato alla Warner Bros. ben 270.000.000 dollari, il film raccolse nel mondo poco più di 390 milioni, rivelandosi un flop cocente e bloccando l'uso del personaggio fino a un ulteriore tentativo di rilancio nel 2013 con L'uomo d'acciaio, passato alle fattezze di Henry Cavill. E che ne è stato di Routh? Alti e bassi: è stato Todd Ingram nel cult Scott Pilgrim vs. the World (2010) ma anche il protagonista del contestatissimo Dylan Dog - Il film (2011). È rimasto comunque nella famiglia DC, vestendo i panni di The Atom nella serie Arrow e altrove, ricomparendo brevemente come Superman nel crossover Crisis on Infinite Earths, nel contesto dell'Arrowverse. Brandon aveva già anticipato di avere incontrato fan che non vedevano l'ora di guardare il nuovo Superman con David Corenwset... e lui non era da meno! Ora, in tour promozionale per il'horror umoristico Ick, conferma di aver visto il film di James Gunn e dice:

È stato divertentissimo. Mi è piaciuto sul serio. Secondo me David è fantastico. Ho pianto almeno tre volte. Io lo vedo in modo diverso, da una prospettiva diversa. Mi sono davvero sentito dentro il film mentre lo guardavo che si barcamenava nella prima conversazione con Lois e Clark nell'appartamento, uno di quei momenti di Superman un po' delicati. E tutto quello che riguarda la famiglia mi ha colpito davvero. È un grande film, c'è tanta roba. Devo rivederlo. [...] Sono eccitatissimo per il potenziale del DC Universe. Una partenza di successo come questa è una buona notizia per tutti quelli che vogliono quello che la DC può offrire. Ci sono un sacco di marchi grandiosi da esplorare.