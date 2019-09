Arrowverse: Brandon Routh è di nuovo Superman nella prima foto del crossover Crisis on Infinite Earths

News Serie TV

L'evento in cinque parti andrà in onda su The CW tra dicembre e gennaio.

Quest'inverno, Brandon Routh, che i panni di Superman li conosce molto bene avendo recitato nel film del 2006 Superman Returns, tornerà a indossare il mantello del supereroe più potente dell'Universo DC in Crisis on Infinite Earths, prossimo maxi crossover tra le serie dell'Arrowverse Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman e la sua DC's Legends of Tomorrow. In attesa dell'arrivo in tv dei cinque episodi, The CW ne ha diffuso una foto in anteprima, la quale ci ricorda che quella di Routh sarà una versione diversa del Superman che siamo abituati a vedere.

Oltre a riprendere il ruolo di Ray Palmer/Atom, l'attore quasi 40enne non interpreterà l'Uomo d'Acciaio di Superman Returns ma quello di Kingdom Come, il famoso fumetto di Mark Waid e Alex Ross pubblicato dalla DC Comics nel 1996. Ambientata in un futuro lontano, questa storia mostra un Superman ingrigito alle prese con una generazione più giovane e violenta di supereroi. "È un'opportunità per me dire addio al personaggio in un modo che non mi è stato possibile fare la prima volta", aveva detto Routh a Entertainment Weekly in una precedente occasione. "All'epoca avevo 24-25 anni e pensi 'Oh, continuerò a farlo per anni e ci saranno altri film'. E questo ovviamente non è accaduto. Sono davvero onorato di poterlo fare un'ultima volta".

Quello di Routh sarà uno dei tre Superman che vedremo in Crisis on Infinite Earths. Mentre Tyler Hoechlin riprenderà il ruolo già interpretato in Supergirl, di fatto il Superman "ufficiale" dell'Arrowverse, Tom Welling tornerà a interpretare il Clark Kent/Superman di Smallville, conclusasi otto anni fa. Sappiamo inoltre che l'attore lascerà il cast di Legends of Tomorrow nel corso della quinta stagione (in onda su The CW nel 2020) e che Osric Chau apparirà nel crossover con il ruolo di Ryan Choi, il giovane scienziato che nei fumetti ha preso il mantello di Atom dopo che Ray Palmer è scomparso nel microverso.