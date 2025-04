Superman: andiamo dietro le quinte del film di James Gunn con un video speciale per il Superman Day

News Cinema

Nuove immagini video per sapere sempre di più sull'attesissimo cinecomic che debutterà nei cinema italiani il prossimo 9 luglio. Ecco il video di backstage del Superman di James Gunn.

Oggi, 18 aprile, è il cosiddetto "Superman Day", data in cui si festeggia il giorno del 1938 in cui Jerry Siegel e Joe Shuster presentarono al mondo il loro "Uomo d'acciaio" nel primo numero di "Action Comics".

In occasione del Superman Day, la Warner ha diffuso un nuovo video che ci porta dietro le quinte del nuovo film che vede protagonista il papà di tutti i supereroi (e che spera di rilanciarne alla grande il nome e l'eredità).

Il film in questione è ovviamente l'attesissimo Superman diretto da James Gunn che vede David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent, il primo film dei neonati DC Studios in arrivo nei cinema italiani il prossimo 9 luglio.

Nel suo film - che vede coinvolti nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell - Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Superman: il video che ci porta dietro le quinte del film di James Gunn

Superman: Video Backstage: Dietro le quinte, vi portiamo sul set del Film di James Gunn - HD

Scritto dallo stesso Gunn, che per questo suo nuovo lavoro si si è appoggiato ai suoi collaboratori più fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, questo nuovo Superman è sicuramente uno degli eventi cinematografici dei prossimi mesi.

Se il video dietro le quinte non vi è bastato, ripassate questa anteprima estesa di cinque minuti del film.

Superman: anteprima estesa del cinecomic di James Gunn