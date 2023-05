Super Mario Bros - Il film, record in Giappone ma non troppo

News Cinema

Che Super Mario Bros. - Il film registrasse altissimi incassi in Giappone era ampiamente prevedibile (se non altro per campanilismo!), ma di quali numeri si parla? C'è un record, ma in cosa consiste nello specifico?

Non è di certo una sorpresa leggere su Variety che Super Mario Bros. - Il film ha registrato un record d'incassi in Giappone, dov'è uscito a fine aprile, diverse settimane dopo la sua diffusione nel resto del mondo: la Nintendo è un orgoglio nazionale, così come il suo personaggio di punta, però è interessante notare che si parla sì di record, ma circoscritto... campanilista fino a un certo punto. Leggi anche Super Mario Bros. - Il film batte un imbarazzante record del Re Leone

Super Mario Bros - Il film, record d'incassi in Giappone