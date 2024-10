Super Mario Bros - Il Film 2, Keegan-Michael Key anticipa nuovi personaggi e tanti easter egg

News Cinema

Keegan-Michael Key anticipa qualche dettaglio in più sul sequel di Super Mario Bros - Il Film, come tantissimi easter egg e l'arrivo di nuovi personaggi.

Super Mario Bros – Il Film ha rappresentato uno dei maggiori incassi al botteghino nel corso del 2023. Il suo successo ha generato forte curiosità nei confronti del franchise cinematografico che sin dalla scena post-credit ha suggerito la realizzazione di un secondo film. In attesa di scoprire di più in merito alla trama che seguirà il prossimo capitolo, Keegan-Michael Key (che ha prestato la sua voce originale a Toad) ha condiviso alcuni indizi in merito ai personaggi in arrivo nel sequel.



Super Mario Bros – Il Film 2, Keegan-Michael Key anticipa tanti easter egg e nuovi personaggi

A detta di Keegan-Michael Key, il sequel di Super Mario Bros – Il Film potrà contare su un vasto numero di personaggi da intendersi come un mix di vecchi preferiti e alcune chicche davvero profonde. Dopo il successo dell’adattamento d’animazione del 2023 diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, Super Mario tornerà sul grande schermo. Reduce dal grande successo nella sfera gaming, Super Mario si è confermato essere una certezza anche al cinema e, a detta di Keegan-Michael Key intervistato da Men’s Journal, il sequel non deluderà le aspettative:

Quello che posso dire del secondo film è che ha una portata un po’ più ampia rispetto al primo e che è ambientato in una tradizione molto intrigante nel mondo di Mario. Ci saranno degli Easter Egg davvero fantastici e finora è stato molto emozionante.

Avendo confermato da tempo la realizzazione di un sequel, Super Mario riporterà sullo schermo personaggi che il pubblico ha già avuto modo di conoscere ed apprezzare nel primo film, ma ne introdurrà anche di nuovi. Keegan-Michael Key ha anticipato qualche dettaglio in più:

Sento che quello che hanno fatto dal punto di vista creativo è stato ampliare l'universo in cui vivono questi personaggi e incontreremo nuove persone. Incontreremo alcuni nuovi personaggi che sono tra i più amati dai fan e altri che penso siano davvero molto importanti, ma per il modo in cui la storia si sta delineando in questo momento, questi personaggi saranno molto intriganti.

Tra i nuovi personaggi in arrivo nel sequel non manca sicuramente Yoshi. Nella scena post-credit del primo film, il suo uovo verde si schiude nelle fogne di Brooklyn, per cui l’indizio è alquanto lampante.