Succede anche nelle migliori famiglie: Anna Galiena, il caro estinto e l'uvetta in una clip in anteprima esclusiva del film

Arriva nei cinema il 1° gennaio Succede anche nelle migliori famiglie, la nuova commedia di e con Alessandro Siani. Accanto a lui recitano Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia e Anna Galiena, protagonisti insieme in una clip che vi facciamo vedere in anteprima esclusiva.

Anna Galiena è una madre all'apparenza devastata da un lutto in una clip di Succede anche nelle migliori famiglie che siamo felici di mostrarvi in anteprima esclusiva, innanzitutto perché è uno dei momenti più divertenti del nuovo film di Alessandro Siani, in uscita nelle sale italiane il 1° gennaio. Avete capito bene, il primo giorno del 2024, insieme ai buoni propositi per l'anno che verrà, è garantito il divertimento. Si tratta però di divertimento intelligente, perché insieme a battute come quella che chiude questa scena, c'è spazio per temi fondamentali, e cosa c'è di più importante e universale della famiglia? I Di Rienzo - madre e 3 figli - sono piuttosto bizzarri, ma l'attore e regista napoletano ci teneva a rappresentarli così, perché la commedia dev'essere dissacratoria, soprattutto in un tempo come il nostro dove l'accusa di non essere politicamente corretti è dietro l'angolo.

Scritto dallo stesso Alessandro Siani insieme a Fabio Bonifacci, Succede anche nelle migliori famiglie ruota intorno al tentativo, da parte di tre fratelli, di evitare che la madre convoli a nozze poco dopo la morte del marito. Il film si concentra anche sul rapporto fra Davide, Renzo e Isabella (Di Rienzo) e sulle piccole e grandi battaglie che si ritrovano a combattere. La pecora nera della famiglia è Davide, ovviamente interpretato da Alessandro Siani, che nonostante l'impegno sia davanti che dietro alla macchina da presa, ha saputo tenere ogni cosa sotto controllo durante la lavorazione e ottenere il massimo dai suoi attori. Così almeno ha raccontato Anna Galiena, alle prese con un personaggio che, sì, scatena l'ilarità generale, ma rappresenta anche il lato tenero, sentimentale e fanciullesco del film. Perché è vero che Alessandro Siani ha messo da parte il realismo magico e/o poetico delle opere precedenti a favore di una commedia pura ritmata e stringata, ma un sognatore resta un sognatore, che continua a sgranare gli occhi come un bambino di fronte alle meraviglie del mondo nonostante lo spettacolo di un'umanità che va di fretta e comunica sempre più attraverso i social media.

La clip in anteprima esclusiva di Succede anche nelle migliori famiglie

Ed ecco la clip in anteprima esclusiva del film, in cui troviamo, insieme ad Anna Galiena e Alessandro Siani, Dino Abbrescia e Cristiana Capotondi. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, Succede anche nelle migliori famiglie è interpretato anche da Antonio Catania, Sergio Friscia ed Euridice Axen, ed è distribuito da Medusa Film.