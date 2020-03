Su Netflix 5 film d’azione per brividi in streaming

6 Underground

Cominciamo con un Netflix Original, prodotto esclusivamente per lo streaming, 6 Underground. Il ritorno di uno dei maggiori registi action degli ultimi vent’anni, Michael Bay, spesso irrefrenabile e maniacale, che spinge oltre ogni limite ragionevole il genere action in questo irresistibile fiotto continuo di adrenalina, sangue e sudore, in una Firenze trasformata in un circuito dalla bellezza incomparabile in cui scatenare automobili e mezzi di ogni potenza e furore in inseguimenti oltre ogni limite. Se non starete lì con la penna rossa a segnare inverosimiglianze sparse, ma metterete al primo posto il divertimento, non rimarrete delusi. Costruito per essere una serie sulla scia di un Mission impossible, ma ancora più spinta sull’azione, racconta di sei miliardari di ogni parte del mondo che fingono la loro morte per godere della libertà massima, quella data proprio dalla morte. Mettono in piedi un gruppo di vigilantes d’elite per eliminare i cattivi del mondo e far trionfare il bene, almeno il loro concetto di bene. Ve l’avevamo detto, non è un film da vedere con taccuino e penna rossa in mano. Sono tutti belli e abbronzati, i leader sono Ryan Reynolds e Mélanie Laurent.



