Steven Spielberg non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal cinema: "Continuerò a fare film finché potrò"

Nel corso della serata organizzata dagli Universal Studios per celebrare Steven Spielberg e la sua eredità, il regista ha rivelato di non aver alcuna intenzione di ritirarsi dal cinema.

Nel corso di una serata organizzata da Universal Pictures, Steven Spielberg ha mostrato in anteprima alcuni minuti del suo nuovo film, ma ha anche confermato la sua intenzione di non rinunciare al suo lavoro di regista e che continuerà a girare film finché potrà. All'evento erano presenti diversi attori come Seth Rogen, Ke Huy Quan, Colman Domingo, Vin Diesel, la regista Ava DuVernay, Jeff Goldblum e molti altri, tutti riunitisi per omaggiare il grande regista.

Universal Pictures ha deciso di intitolare a Steven Spielberg una sala cinematografica, nella quale sono stati proiettati alcuni minuti del suo ultimo film. Il progetto ha il titolo provvisorio di Non-View e appartiene al genere fantascientifico: con Spielberg lavora anche David Koepp, che ha firmato la sceneggiatura della pellicola e torna a lavorare con lui dopo Jurassic Park e Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.

Come rivelato da Variety, il girato del film alternarsi diverse scene, con protagonisti alcuni degli attori annunciati nel cast: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo ed Eve Hewson.

Introdotto da Donna Langley, Presidente NBCUniversal Entertainment & Studios, che ha auspicato che la sala "non rimanga solo un posto che celebri Steven Spielberg, ma anche luogo di speranza per i sogni dei giovani registi", Steven Spielberg ha rivelato di non aver alcuna intenzione di ritirarsi, ma che continuerà a dirigere film finché potrà:

"Sappiate solo che vi amo tutti. Sto facendo molti film e vi assicuro che non ho alcuna intenzione di andare in pensione"

La notizia non può che rendere entusiasti i fan della lunga filmografia del regista, la cui passione e dedizione per la settima arte hanno contribuito a renderlo uno dei registi più apprezzati e una fonte di ispirazione per chiunque ami il cinema.