Steven Spielberg mostra del girato del nuovo film: niente alieni, Emily Blunt contro un treno, Colin Firth supercattivo

In una serata organizzata dalla Universal Pictures per festeggiare una sala cinematografica a lui intitolata, Steven Spielberg ha mandato in brodo di giuggiole i presenti facendo loro vedere del footage del suo nuovo film provvisoriamente intitolato Non-View.

Steven Spielberg ha mostrato un po' di girato del suo nuovo film durante una serata in suo onore a cui hanno partecipato Seth Rogen, Colman Domingo, Vin Diesel, Ava DuVernay, Jeffrey Katzenberg, Jeff Goldblum e altri personaggi famosi. Il regista era il grande protagonista dell'evento, organizzato per festeggiare una sala cinematografica che la Universal Pictures ha voluto intitolargli. Spielberg ha collaborato più volte con la Universal, a partire dal suo film d'esordio Duel (1971), a cui sono seguiti Sugarland Express, E.T. - L'extraterrestre, Jurassic Park e The Fablemans. "È come risposarsi" - ha scherzato il caro Steven - "o forse stasera è più come essere circoincisi". Donna Langley, Presidente NBCUniversal Entertainment and Studios, ha invece detto:

La nostra speranza, e insieme il nostro sogno, è che questa sala non rimanga soltanto un posto che celebra la carriera di Steven Spielberg, ma possa diventare anche il luogo delle speranze future e dei sogni dei registi che lavoreranno con noi nei prossimi 100 anni e nei 100 anni ancora successivi.

Alla scoperta del nuovo film di fantascienza di Steven Spielberg!

Tornando al nuovo film di Steven Spielberg, che si intitola provvisoriamente Non-View, è sceneggiato da David Koepp e appartiene al genere fantascientifico, vi raccontiamo cosa hanno visto i fortunati che erano presenti alla serata, fra cui un giornalista di Variety, che è la fonte della nostra notizia.

Sembra innanzitutto che le immagini mostrate non confermino al 100% la presenza nel racconto di creature extraterrestri, anche se c'erano inquietanti e misteriose figure dentro automobili nere che inseguivano la protagonista Emily Blunt, immortalata più volte in un ambiente rurale. In un'altra scena nella quale era presente anche Josh O'Connor, la macchina ammaccata della Blunt si scontra con un treno in corsa. Lei e O'Connor cercano di uscire attraverso il parabrezza rotto prima che il veicolo venga schiacciato.

Spielberg ha mostrato anche i personaggi di Colman Domingo e di Eve Hewson intenti a giocare al gatto e al topo tra le fattorie, fra lo sgomento dei presenti. Infine si è visto Colin Firth di tutto punto vestito in un ambiente sotterraneo che il giornalista di Variety descrive simile alla control room della NASA. L'inviato scrive che è pronto a giurare che il buon Colin, vista l'espressione glaciale, sia il cattivo del film.

Non-View, che segna il ritorno di Steven Spielberg alla fantascienza dopo Ready Player One, riunisce il regista e David Koepp, che non collaboravano dal 2008, anno in cui è uscito Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.