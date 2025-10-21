Star Wars, un film per Kylo Ren? Adam Driver e Steven Soderbergh ne avevano pensato uno

News Cinema

Adam Driver aveva presentato addirittura con Steven Soderbergh il progetto per uno spin-off / sequel dedicato a Kylo Ren, ma i piani alti della Disney lo hanno scartato... per una questione di logica.

Un film di Star Wars, dedicato al Kylo Ren di Adam Driver, scritto e diretto da Steven Soderbergh? Per quanto non perdoneremo mai a Kylo di aver ucciso suo padre Han Solo in una scena peraltro piuttosto goffa di Il risveglio della Forza, ammettiamo che la combinazione tra attore e regista per lo meno ci avrebbe incuriosito. Parlando con l'Associated Press, Driver ha raccontato che lui e Soderbergh avevano proposto il lungometraggio alla Lucasfilm, ottenendo peraltro una mezza approvazione di Kathleen Kennedy, ma poi... Leggi anche Star Wars - L'ascesa di Skywalker, il budget ufficiale definitivo lo rende il terzo film più costoso della storia?

Adam Driver e il mancato assolo cinematografico di Kylo Ren con la regia di Steven Soderbergh

Tecnicamente sarebbe stato alquanto arduo creare un prosieguo delle vicende di Kylo Ren, alias Ben Solo alias Adam Driver, perché come sappiamo il villain della nuova trilogia era passato a miglior vita in Star Wars: L'ascesa di Skywalker (2019). A quanto pare però l'attore, innamorato del personaggio (forse più dei fan stessi), aveva sul serio pensato di recuperarlo in qualche maniera in uno spin-off anche sequel, concepito addirittura insieme a Steven Soderbergh: una mossa azzardata tuttavia ben accolta da Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm. Ma non se ne è fatto più nulla, perché lo stop è arrivato da... piani più alti. Ecco cosa ha dichiarato Driver sul film che si sarebbe dovuto intitolare The Hunt for Ben Solo ("La caccia a Ben Solo"):

Ero rimasto interessato a fare un altro Star Wars. Ne ho discusso dal 2021. Kathleen Kennedy si era fatta sentire e le avevo sempre risposto: "Con un grande regista e una grande storia, non ci penserei due volte". Amavo il personaggio e mi piaceva interpretarlo. [Il copione di Steven Soderbergh] era uno dei migliori a cui abbia mai collaborato. Lo presentammo alla Lucasfilm e a loro l'idea piacque, capivano benissimo il punto di vista che avevamo scelto, perché lo volessimo fare. Ma l'abbiamo portato a Bob Iger [CEO Disney, ndr] e Alan Bergman [presidente dei Walt Disney Studios, il ramo cinematografico, ndr] e hanno detto di no. Non riuscivano a concepire che Ben Solo fosse ancora vivo. Ed è finita lì. Ormai è andata così, posso finalmente parlarne. Mi è piaciuto molto il film che ho girato nella mia testa, mi spiace solo che i fan non lo vedranno mai.