Star Wars - L'ascesa di Skywalker, il budget ufficiale definitivo lo rende il terzo film più costoso della storia?
Sempre ricordando che queste classifiche non tengono in conto l'inflazione, esaminando i documenti inglesi per il tax credit, si è scoperto quanto la Disney abbia speso per Star Wars - L'ascesa di Skywalker, Episodio IX. Dopo Jurassic World - Il dominio e Il risveglio della Forza, potrebbe essere il terzo film più costoso della storia.
Fare i conti in tasca alle major è difficile, però da un paio d'anni a questa parte è diventato più facile grazie agli sgravi fiscali che chiedono al fisco inglese, quando un blockbuster americano viene realizzato in Inghilterra per risparmiare: le rendicontazioni devono per legge diventare pubbliche, per cui Forbes, spiando in quelle Disney, ha scoperto che il budget per Star Wars: L'ascesa di Skywalker, l'Episodio IX del 2019, è stato il terzo più alto della storia del cinema, dopo quelli di Jurassic World - Il dominio e Star Wars: Il risveglio della Forza. Ma di quali mostruose cifre stiamo discutendo? E quanto ha recuperato la Disney tramite il tax credit?
Star Wars - L'ascesa di Skywalker è costato quasi 600 milioni di dollari
Sì, stando alle ricerche di Forbes sui documenti presentati dalla Disney al fisco inglese, la major ha sborsato ben 450.200.000 sterline, cioè 593.700.000 dollari per realizzare Star: Wars - L'ascesa di Skywalker di J. J. Abrams. Il report rivela anche che nei documenti si legge di un esborso perfino inferiore (!) al budget di produzione preventivato. Ora, con le spese per Jurassic World - Il dominio (Universal) e Star Wars: Il risveglio della Forza (sempre Disney / Lucasfilm), assestate rispettivamente su 603.600.000 e 601.500.000 dollari, Episodio IX potrebbe essere diventato il terzo più costoso film della storia del cinema. Usiamo l'espressione "potrebbe" perché, se una major americana non produce all'estero, adotta diverse strategie per non rivelare in modo troppo chiaro quanto spende, per cui non è improbabile che ci siano state produzioni ancora più "spendaccione", ma non avremo mai in mano le prove concrete per scriverlo. Senza contare - ricordiamolo sempre - che le classifiche economiche assolute hanno il torto congenito di non calcolare l'inflazione.
Tornando a L'ascesa di Skywalker, la Disney ha ottenuto un tax credit per 78.400.000 sterline (circa 103.800.000 dollari), portando quindi il netto delle spese su 489.900.000 dollari. È utile saperlo non solo per spettegolare sui grandi movimenti di denaro degli studios. Qualcuno si domandava come mai Star Wars al cinema latitasse dal 2019, attribuendo la timidezza al flop di Solo: A Star Wars Story (2018): se si pensa però al costo di Episodio IX e al suo incasso sul 1.077.000.000 dollari, e alla regola non scritta secondo cui un film va in pari raccogliendo 2.5 volte il suo budget, L'ascesa di Skywalker potrebbe persino aver perso soldi, a dispetto del suo enorme esito! Almeno nella vita commerciale cinematografica dell'opera, perché - come giustamente fa notare qualcuno - bisognerebbe anche valutare quanto il lungometraggio abbia fruttato nella sua vita digitale, a posteriori. Ad ogni modo, pare che i budget dell'imminente The Mandalorian & Grogu e Star Wars Starfighter siano molto più sotto controllo.