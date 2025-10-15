Star Wars - L'ascesa di Skywalker, il budget ufficiale definitivo lo rende il terzo film più costoso della storia?

News Cinema

Sempre ricordando che queste classifiche non tengono in conto l'inflazione, esaminando i documenti inglesi per il tax credit, si è scoperto quanto la Disney abbia speso per Star Wars - L'ascesa di Skywalker, Episodio IX. Dopo Jurassic World - Il dominio e Il risveglio della Forza, potrebbe essere il terzo film più costoso della storia.

Fare i conti in tasca alle major è difficile, però da un paio d'anni a questa parte è diventato più facile grazie agli sgravi fiscali che chiedono al fisco inglese, quando un blockbuster americano viene realizzato in Inghilterra per risparmiare: le rendicontazioni devono per legge diventare pubbliche, per cui Forbes, spiando in quelle Disney, ha scoperto che il budget per Star Wars: L'ascesa di Skywalker, l'Episodio IX del 2019, è stato il terzo più alto della storia del cinema, dopo quelli di Jurassic World - Il dominio e Star Wars: Il risveglio della Forza. Ma di quali mostruose cifre stiamo discutendo? E quanto ha recuperato la Disney tramite il tax credit? Leggi anche Star Wars, Daisy Ridley sull'interpretare Rey Skywalker dopo anni: "Sarà una nuova sfida"

Star Wars - L'ascesa di Skywalker è costato quasi 600 milioni di dollari