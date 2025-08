Star Wars: Starfighter, Matt Smith sarà il cattivo del film con Ryan Gosling (ed è già quasi apparso nel franchise)

News Cinema

Il film di Star Wars con Ryan Gosling aggiunge un nuovo membro al cast nel ruolo di un cattivo, probabilmente in coppia con Mia Goth. Matt Smith era già stato vicino ad unirsi al franchise in passato, ma il suo personaggio è stato rimosso dalla sceneggiatura.

Grandi aggiornamenti dalla galassia lontana lontana! Matt Smith, star di Doctor Who e House of the Dragon, è stato scelto per un ruolo da cattivo in Star Wars: Starfighter. L'attore si unisce a Ryan Gosling e Mia Goth nell'atteso film che vedrà Shawn Levy dietro alla macchina da presa. Secondo Deadline, che ha riportato per primo la notizia, Smith ha avuto la meglio su "diversi attori" che il regista ha valutato. In ballo c'è infatti un ruolo chiave, ma tutti i particolati sul personaggio sono top secret.

Star Wars: Starfighter è atteso nelle sale americane per il 28 maggio 2027 e le riprese dovrebbero iniziare nell'autunno 2025. Matt Smith, si accennava, è il terzo nome confermato nel cast. Il nome dell'attore inglese è diventato molto popolare anche grazie al ruolo di Daemon Targaryen nella serie fantasy della HBO House of the Dragon, ma a chi potrebbe prestare il volto nell'universo ideato da George Lucas? Mesi fa, The Hollywood Reporter ha rivelato che Starfighter dovrebbe ruotare attorno alla missione del personaggio di Gosling di proteggere un giovane pupillo da malvagi inseguitori.

Mia Goth sarebbe stata scelta per interpretare proprio uno di questi ultimi. Dal momento che anche Smith sarà un villain, possiamo supporre che i due faranno fronte comune per mettere i bastoni fra le ruote al protagonista. Non conosciamo altri dettagli, per il momento, né sui personaggi né sulla trama. Levy ha confermato che il suo debutto nell'epica space opera non sarà collegato ad alcun capitolo precedente. Sarà una storia indipendente, ambientata in un periodo della saga che non è stato mai esplorato prima.

Matt Smith è quasi apparso in un altro film di Star Wars

Non tutti sanno che Matt Smith ha una storia travagliata con il franchise di Star Wars. Nel 2021, ospite del podcast Happy Sad Confused, ha rivelato di essere stato vicino a unirsi alla saga, precisamente nel film L'Ascesa di Skywalker (2019), aka Episodio IX. Senza nascondere il proprio disappunto, ha ammesso di esser stato in trattative per recitare nel capitolo conclusivo della trilogia sequel e di aver conferito con J.J. Abrams in persona, ma il suo personaggio è stato infine rimosso dalla sceneggiatura.

Ero sul punto di apparire in [L'Ascesa di Skywalker], ma poi non è successo niente. Credo che il motivo per cui avevano pensato a me, alla fine, sia diventato obsoleto e non ne hanno più avuto bisogno. E così non sono mai riuscito a partecipare a Star Wars.

Smith ha anticipato che il suo personaggio avrebbe avuto importanti implicazioni narrative, ma si è rifiutato di rivelare dettagli precisi sul suo ruolo esatto. Dopo più di sei anni, l'attore potrà finalmente debuttare nella galassia lontana lontana con il film diretto da Shawn Levy.