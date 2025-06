Star Wars: Starfighter, ecco che ruolo avrà Mia Goth nel film con Ryan Gosling

News Cinema

Mia Goth, star della trilogia X di Ti West, si unisce ufficialmente al cast di Star Wars: Starfighter accanto a Ryan Gosling. Ma chi interpreterà nell'atteso film diretto da Shawn Levy?

Ryan Gosling è pronto a partire per la galassia lontana lontana con l'attesissimo Star Wars: Starfighter, ma non sarà solo. Nelle ultime ore, il misterioso film di Shawn Levy ha aggiunto un importante tassello al suo mosaico: la talentuosa Mia Goth si è unita al cast e interpreterà la nemesi di Gosling. A lanciare l'indiscrezione è stato l'informatissimo Jeff Sneider e, a seguire, la notizia è stata confermata dalle principali testate, tra cui The Hollywood Reporter e Variety.

L'attrice inglese, nota per i suoi ruoli nella trilogia X di Ti West e in Nymphomaniac di Lars von Trier (prossimamente la vedremo anche in The Odyssey di Christopher Nolan), si prepara a debuttare ufficialmente nel franchise stellare più popolare al mondo e in un ruolo da cattiva. I dettagli specifici sulla trama e sui personaggi di Starfighter sono per lo più top secret: sappiamo solo che Mia interpreterà una delle antagoniste che daranno la caccia all'eroe senza nome interpretato da Ryan Gosling e a suo nipote. Il nuovo film di Star Wars, infatti, seguirà uno zio fuggitivo col nipote adolescente, braccato da un gruppo di cattivi.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Mia Goth ha 'ereditato' il ruolo che era stato offerto ad aprile a Mikey Madison, Premio Oscar per Anora. L'attrice ha rifiutato, si dice, per "questioni finanziarie" emerse durante le trattative. Le rirprese di Starfighter dovrebbero iniziare in autunno in Inghilterra.

Star Wars: Starfighter di Shawn Levy: tutto quello che c'è da sapere

Star Wars: Starfighter è stato uno dei tanti film annunciati da Lucasfilm durante la Star Wars Celebration Japan. Durante il panel del primo giorno della convention, lo studio ha svelato ufficialmente il titolo e la data di uscita del film, atteso a maggio 2027. Un anno dopo The Mandalorian & Grogu di Jon Favreau. Dopo anni in sospeso nel limbo della fase di sviluppo, il film ha cominciato a guadagnare terreno a gennaio, quando è stata diffusa la notizia del casting di RyanGosling. Starfighter racconterà una storia indipendente e separata dalla Skywalker Saga, con nuovi personaggi e ambientata cinque anni dopo gli eventi de L'Ascesa di Skywalker (2019).

L'ingresso di Mia Goth è una novità affascinante, dal momento che la star di MaXXXine, sino ad ora, ha evitato di legarsi a franchise ad alto budget. Sebbene sia apparentemente ancora coinvolta nel reboot di Blade della Marvel, a lungo rimandato, la maggior parte dei fan la ama per le sue apparizioni in vari film horror di successo. Starfighter rappresenterà un cambio di registro, permettendole di cimentarsi in qualcosa di completamente nuovo. Con Lucasfilm ansiosa di iniziare la produzione, speriamo di apprendere presto novità sul casting, magari su chi interpreterà il nipote di Ryan Gosling. Data l'arcinota segretezza degli studi, tuttavia, è probabile che ci voglia un po' di tempo prima di scoprire altri dettagli chiave.