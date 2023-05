Star Wars, Natalie Portman tornerebbe in quel mondo?

News Cinema

Uscita di scena giocoforza dopo Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith, per ovvie ragioni, Natalie Portman ha qualcosa da dire su un'eventuale sua nuova partecipazione all'universo di Guerre stellari, in costante espansione (anche temporale).

Il nome di Natalie Portman (al Festival di Cannes con May December) è legato per sempre anche a Star Wars, per un ruolo fondamentale nella mitologia creata da George Lucas: la sua Padmé Amidala è stata dopotutto la madre di Luke e Leia, sofferente metà di Anakin Skywalker, poi Darth Vader. Ultimamente l'universo di Star Wars si muove in tutte le direzioni temporali, com'è successo per esempio nel caso della serie Obi-Wan Kenobi, quindi non è improbabile che i fan le domandino una sua disponibilità a una rimpatriata. Leggi anche Natalie Portman e il rapporto complicato con Léon

Natalie Portman aperta al ritorno in Star Wars

In un video organizzato da GQ, dove un vip è chiamato a rispondere alle domande dei fan su Reddit (immaginiamo le più presentabili), Natalie Portman a sorpresa non ha chiuso alcuna porta sul suo ritorno nel mondo di Star Wars. L'attrice è stata legata alla trilogia prequel di George Lucas, composta da Star Wars Episodio I - La minaccia fantasma (1999), Star Wars Episodio II - L'attacco dei cloni (2002) e Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith (2005), ma è poi per forza di cose uscita di scena. Mentre il legame con Anakin Skywalker (Hayden Christensen) veniva distrutto dal Lato Oscuro, che lo indirizzava verso l'Imperatore, la sua Padmé Amidala moriva dando alla luce i miti, Luke e Leia, futuri protagonisti della trilogia storica. Naturalmente, tutto questo non impedirebbe a Natalie di tornare in flashback a lavorare per la Lucasfilm: dopotutto anche il suo collega Ewan McGregor l'anno scorso ha interpretato Obi-Wan Kenobi su Disney+. Portman evidentemente lo tiene presente e si tiene una porta aperta:

Non ho informazioni in merito, nessuno mi ha chiesto mai di tornare, ma sarei disponibile.

Nella stessa circostanza Natalie Portman ha anche confermato una tragicomica conversazione avuta con Taika Waititi (che l'ha diretta in Thor: Love and Thunder), riguardante Star Wars: "Mi chiese se mi sarebbe piaciuto essere in uno Star Wars. E io: ci sono stata! Pensavo stesse scherzando, è un tale buffone che pensai fosse uno scherzo. Poi ha detto in un'intervista che dopo tipo si voleva sotterrare!" In effetti Waititi ha, in un'intervista a Rolling Stone, ammesso che in quel momento aveva completamente rimosso i prequel!