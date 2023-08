Star Wars, Darth Vader non era davvero il padre di Luke per James Earl Jones

News Cinema

Il mitico James Earl Jones, tuttora voce originale di Darth Vader, non credette nemmeno per un attimo alla grande rivelazione sul finale dell'Impero colpisce ancora. E spiega il suo punto di vista.

Il colpo di scena finale dell'Impero colpisce ancora (1980), l'Episodio V della saga di Star Wars, turbò gli spettatori dell'epoca: Darth Vader, affrontando Luke Skywalker, gli rivelava di essere suo padre. Una cosa davvero inaspettata e per certi versi anche assurda, tenendo presente l'atmosfera della saga in quel momento e l'assenza dei prequel che vennero realizzati vent'anni dopo. Non è una notizia fresca, lo ammettiamo, ma era sfuggita all'epoca ai nostri radar: persino James Earl Jones, voce storica di Darth Vader, ebbe difficoltà a crederci.

James Earl Jones su Darth Vader padre di Luke: "Pensai che mentisse"

Classe 1931, James Earl Jones, nomination all'Oscar come miglior attore in Per salire più in basso (1970), è da 46 anni la voce ufficiale di Darth Vader, che ha interpretato fino all'ultimo Obi-Wan Kenobi, la serie su Disney+ vista l'anno scorso. Se ci si mette nei panni del pubblico alla fine degli anni Settanta, la vicenda di Star Wars era piuttosto elementare, un "buoni contro cattivi" introdotto da Guerre stellari nel 1977, con il primo enorme colpo di scena nell'Impero colpisce ancora del 1980. Mark Hamill ha già espresso in passato il suo stupore per quella rivelazione, l'idea che Vader fosse il padre di Luke, ma James non fu da meno. Hollywood Reporter e Heat Vision qualche anno fa colsero la sua reazione in merito.

Mi ricordo che per L'impero, quando George mi consultò, disse: "Non sappiamo cosa abbiamo azzeccato in Una nuova speranza, quindi proviamo a rifare tutto quello che abbiamo fatto." Io naturalmente volevo rendere Darth Vader più interessante, più sottile, più orientato psicologicamente. E lui mi fece: "No, no. Devi tenere la sua voce asettica, perché in pratica scopriremo che non è umano". Mi rispose così. [...]

Quando vidi per la prima volta quel dialogo con "Luke, io sono tuo padre", mi dissi: "Sta mentendo. Come faranno a giocarsi questa bugia più avanti?"