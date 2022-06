Obi-Wan Kenobi, chi doppia Darth Vader? Luca Ward e...

News Serie TV

Luca Ward è la voce italiana di Darth Vader nella miniserie di Star Wars Obi-Wan Kenobi su Disney+, ma chi gli dà la voce in originale? La sopresa è che... non è poi una sorpresa!

Non vogliamo distrarvi dalla terza puntata di Obi-Wan Kenobi, disponibile da oggi su Disney+, ma da fan di Star Wars supponiamo che avrete già commentato la presenza di Luca Ward al doppiaggio di Darth Fener alias Vader. Noi siamo rimasti invece davvero stupiti e piuttosto inteneriti dal verificare chi doppi Vader nella versione originale della miniserie di Deborah Chow con Ewan McGregor...

Darth Vader in Obi-Wan Kenobi è ancora doppiato da James Earl Jones