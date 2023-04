Star Wars, Al Pacino rifiutò Han Solo: "Ho regalato una carriera a Harrison Ford"

News Cinema

Al Pacino ha raccontato a Variety che gli fu offerto il ruolo di Han Solo nel primo Guerre stellari: racconta la sua reazione e scherza sul modo in cui, indirettamente, Harrison Ford gli deve la sua intera carriera...

Se qualcun altro raccontasse di aver rifiutato il ruolo di Han Solo nel primo Guerre Stellari, poi andato a Harrison Ford, difficilmente potrebbe scherzarci senza suonare falso: può farlo però un gigante come Al Pacino, che ha spiegato con il suo ineffabile senso dell'umorismo come andarono le cose quasi cinquant'anni fa, rilassandosi in un incontro a New York riportato da Variety. Leggi anche Heat 2: Al Pacino vuole solo Timothée Chalamet nella versione giovane del suo personaggio

Al Pacino: "Per Star Wars mi offrirono un sacco di soldi, non capii la sceneggiatura"

Mentre il primo seminale Guerre stellari nasceva, Al Pacino era inarrestabile: tre nomination all'Oscar di fila, per Il padrino, Serpico e Il padrino - Parte II: Al era l'attore del momento, la star che tutti provavano ad avere. Ci provò anche George Lucas, che gli fece pervenire il copione di Star Wars. All'epoca Lucas era solo un regista indipendente che aveva firmato L'uomo che fuggì dal futuro (1970) e American Graffiti (1973), tutto sommato proposte con un registro che avrebbe potuto intercettare i gusti di Pacino. Star Wars però, come ben sappiamo, era diverso... Pacino, 83 anni tra pochi giorni, ci racconta come andò:

Beh, ho rifiutato Star Wars. Quando iniziai, ero quello nuovo in questo mondo, sapete come va quando diventi famoso: "Date la parte ad Al". Mi avrebbero fatto interpretare pure la Regina Elisabetta. Mi passarono un copione intitolato "Star Wars", mi offrirono un sacco di soldi. Non lo capii. Lo lessi... dissi che non potevo farlo. Ho regalato una carriera a Harrison Ford.