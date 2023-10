Squealer: nel trailer dell'horror Tyrese Gibson sulle tracce di un macellaio cannibale

News Cinema

Esce in America a novembre l'horror Squealer, diretto da Andy Armstrong e ispirato a un vero serial killer, o così dice. Nel cast Tyrese Gibson e Theo Rossi.

Ecco fresco fresco dall'America un trailer red band che promette bene... Il regista è l'inglese Andy Armstrong, ex stuntman, e gli attori hanno tutti volti piuttosto noti, a partire da Tyrese Gibson nel ruolo del poliziotto. Si intitola Squealer (dal verso che fanno i maiali scannati) ed esce in America il 3 novembre. Come molti film del genere, visto che al centro ci sono le efferate gesta di un serial killer, si vanta la storia vera da cui è tratto, ma non sappiamo dirvi se sia solo una mossa pubblicitaria o a quale serial killer la storia, nel caso, si riferisca.

Squealer: il cast e la trama

Di Tyrese Gibson vi abbiamo già detto, ma nel cast del film ci sono altri volti conosciuti: Theo Rossi, Wes Chatam, Katherine Moennig, Ronnie Gene Blevins, Danielle Burgio (anche cosceneggiatrice) e Christina Gonzales. La storia: Quando in una cittadina delle giovani donne iniziano a scomparire, un agente di polizia ed una acuta assistente sociale seguono gli indizi fino ad un remoto allevamento di maiali, dove scoprono che il macellaio locale si porta il lavoro a casa... Come avete visto nel trailer, oltre alla violenza, ci sono accenni al cannibalismo, più o meno volontario.